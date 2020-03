Melaverde torna questa domenica con la puntata del 29 marzo. L’appuntamento è alle 11.55, su Canale 5 con Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. I due conduttori in the road sono alla ricerca delle eccellenze del nostro paese. Ecco dove si trovano oggi. Avvertiamo i telespettatori che la rete leader Mediaset manda in onda, attualmente, repliche del programma. Nell’attesa di poter riprendere le registrazioni bloccate dall’emergenza coronavirus.

Melaverde puntata 29 marzo in replica a Chioggia

In questa puntata in replica di Melaverde, si visita la Laguna Veneta. Qui viene raccontata ai telespettatori la storia di una famiglia che da due generazioni porta avanti l’antica tradizione dei Seppanti, ovvero coloro che lavoravano tradizionalmente le seppie a Chioggia.

Ad iniziare questa attività fu il signor Alessio che fin da bambino decise di non seguire il padre sui pescherecci in mare. E scelse di vendere e lavorare le seppie, portando avanti così l’antica tradizione Chioggiotta. Col tempo quella piccolissima attività è diventata una vera azienda a conduzione famigliare che oggi porta seppie, polpi e crostacei sui banchi delle pescherie di tutta Italia.

La puntata comincia scoprendo la tradizione delle “Sepe de Ciosa” lavorate ancora oggi a mano come vuole la tradizione. I telespettatori conoscono la lavorazione del polpo con la classica arricciatura a fiore, fondamentale per ottenere un prodotto di altissima qualità.

Inoltre sono proposti altri prodotti come spiedini di pesce e molto altro. Ma come vengono trattate in cucina le seppie? E il polpo? Melaverde di questa mattina propone consigli e indicazioni utili.