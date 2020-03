Domenica in torna con la puntata del 29 marzo alle ore 14:00 su Rai 1. Mara Venier riprende il suo posto nel palinsesto del day time pomeridiano. Ed è in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Anche questa settimana la puntata si svolge in uno studio completamente vuoto. Il pubblico è assente e nessun ospite presenzia fisicamente in trasmissione. Tutti intervengono esclusivamente in collegamento via Skype.

Domenica In 29 marzo collegamento con Assisi

La prima parte della trasmissione è dedicata all‘Emergenza Coronavirus. La conduttrice aggiorna i telespettatori sulle ultime notizie.

Dalla Basilica di San Francesco ad Assisi, la Venier è in collegamento con padre Enzo Fortunato che propone alcune riflessioni dedicate al Pontefice. La Venier ricorda anche che Papa Bergoglio, due giorni fa, ha recitato l’Angelus ed ha impartito la Benedizione Urbi et Orbi da Piazza San Pietro a Roma, completamente deserta.

Mara Venier si collega con gli ospedali di Roma, Bergamo e Bari. I tre nosocomi, oltre ad ospitare pazienti positivi al virus, stanno registrando anche un elevato numero di nascite.

Presente anche Don Antonio Mazzi. Il prete, oltre ad infondere un messaggio di speranza, racconta una delle iniziative delle sue Comunità. Molti ragazzi stanno realizzando delle mascherine che verranno distribuite gratuitamente a chi ne avrà bisogno.

Torna Roby Facchinetti con una iniziativa solidale

Anche nella puntata del 29 marzo, Mara Venier dedicherà uno spazio all‘intrattenimento musicale. Da Bergamo, sarà collegato Roby Facchinetti. Il componente dei Pooh, dopo il forfait di domenica scorsa, sarà ospite della Venier per presentare “Rinascerò, Rinascerai” (firmato Facchinetti – D’Orazio). Il brano è dedicato alla sua città, attualmente in ginocchio per l’elevato numero di decessi e di contagiati.

Tutti i diritti ricavati saranno donati in beneficenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L’artista ha scelto di aiutare la struttura sanitaria che si trova al collasso a causa del sovraffollamento di pazienti.

Da Atene interviene Mika. Il cantante libanese, come molti artisti del panorama italiano ed internazionale, cerca di invitare i propri fan a non uscire di casa per salvaguardare la salute propria e degli altri.

Presente anche Orietta Berti che propone ai telespettatori delle ricette semplici da gustare in famiglia.

Teo Teocoli, invece, racconta come sta vivendo la quarantena ed intrattiene il pubblico con l’imitazione dei suoi personaggi più celebri.

Infine Mara Venier, ripropone l’intervista del 27 ottobre 2019 a Lucia Bosé, scomparsa all’età di 89 anni. L’attrice era ricoverata all’ospedale di Segovia , in Spagna, per una grave polmonite, causata dal Coronavirus.