A partire dalle ore 14:00 su Rai 1, Mara Venier torna in onda con la puntata del 5 aprile di Domenica In.

La conduttrice cerca di intrattenere i telespettatori anche durante la Domenica Delle Palme. Nessuno dei tanti ospiti previsti presenzierà fisicamente negli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Si collegano via Skype dalle proprie abitazioni.

Domenica In 5 aprile collegamento con il sindaco di Venezia

La prima parte della trasmissione è naturalmente dedicata all‘Emergenza Coronavirus. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile, si registra un lieve calo dei contagi ma il numero è ancora troppo elevato. Per tale motivo il Governo ha deciso di prorogare fino a lunedì 13 aprile le misure restrittive. Ma la data è destinata ad una ulteriore proroga. Staremo in casa almeno fino al 1 maggio.

Mara Venier è in collegamento con il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e con Red Canzian che presenta un progetto musicale dedicato alla città.I primi casi di Coronavirus a Venezia si sarebbero registrati nel periodo di Carnevale. Si ipotizza che i numerosi turisti abbiano favorito l’espansione del contagio.

Red Canzian inoltre è uno dei portavoce della campagna crowfounding “Aiutiamo gli ospedali” volta a sostenere l’Aulss 2 di Treviso e l’Aulss 3 di Venezia attraverso la raccolta fondi. Il ricavato servirà per acquistare dei ventilatori polmonari.

Infine Mara Venier si collega con il prof. Francesco le Foche, immunologo al Policlinico Umberto I di Roma. Il professore suppone che in Italia il contagio dovrebbe ridursi – o addirittura azzerarsi– intorno alla fine di maggio. Nel frattempo i medici sono al lavoro per realizzare un vaccino efficace contro il Covid 19.

#iorestoacasa appello di Giorgio Panariello e Stefano De Martino

Anche nella puntata del 5 aprile, Mara Venier dedica uno spazio all’intrattenimento. Giorgio Panariello, in collegamento, propone l’interpretazione dei suoi personaggi più amati e racconta come sta affrontando la quarantena forzata.

Dal suo appartamento di Milano, Stefano De Martino si collega con la conduttrice per invitare i giovani a non uscire di casa per il bene della collettività. Il ballerino, attualmente in replica su Rai 2 con Stasera tutto è possibile, doveva tornare in onda il 30 marzo con Made in Sud (dagli studi di Napoli). Lo show è stato rinviato a causa dell’emergenza Coronavirus.

In rappresentanza del mondo dello sport,il pilota Max Biaggi manda un messaggio di solidarietà a tutti gli sportivi che sono stati costretti a rinunciare agli allenamenti.

Gli ospiti musicali

Per quanto concerne il panorama musicale, è presente Katia Ricciarelli in collegamento da Bardolino, in provincia di Verona. Da Kiev interviene anche Vittorio Grigolo. Il tenore è rimasto bloccato in Ucraina dove ha tenuto una masterclass internazionale di canto lirico al conservatorio .

Inoltre va in onda un videomessaggio di ringraziamento di Roby Facchinetti per il successo ottenuto dalla presentazione di “Rinascerai, rinascerò” nel salotto di Domenica In. I diritti del brano sono devoluti in beneficenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Tutti gli artisti rilanceranno la campagna social #iorestoacasa per invitare la popolazione a rimanere nelle proprie case affinché il numero dei contagiati possa diminuire in modo esponenziale.