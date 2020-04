Domenica 12 aprile, a partire dalle 20.30 su La 7, torna Massimo Giletti con Speciale Non è l’Arena.

In occasione del giorno di Pasqua, la trasmissione va in onda in versione ridotta. Non si prolunga fino alle 00.50, come di consueto, ma termina alle 21.30, per lasciare spazio al film drammatico diretto da Steven Spielberg War horse.

Speciale Non è l’Arena 12 aprile – Viaggio di Giletti nella Roma spettrale

Nello Speciale di Non è L’Arena Massimo Giletti vuole raccontare come è cambiata la città di Roma da quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus. I cittadini romani, come tutti gli italiani, sono rinchiusi in casa da mercoledì 11 marzo. E secondo l’ultimo Decreto Conte firmato due giorni fa, saremo obbligati a prolungare la quarantena almeno fino al 3 maggio. Intanto a partire dal 14 aprile alcune attività commerciali, come le librerie, le cartolerie ed i negozi di abbigliamento per bambini, potranno finalmente riaprire i battenti.

Massimo Giletti coglie l’occasione per documentare come si è trasformata la Capitale nel giro di un mese. Siamo di fronte ad una realtà mai neppure immaginata e probabilmente vista solo nelle serie di fantascienza. Silenzio e solitudine hanno preso il posto del rumore assordante dell’Urbe nelle ore di punta, soprattutto.

Le metropolitane si sono svuotate. I venditori ambulanti e i turisti, provenienti da tutto il mondo, sembrano ormai un lontano ricordo. Non ci sono più gli assembramenti attorno ai monumenti più importanti ed è sparito anche il traffico.

La Capitale è diventata spettrale ma al contempo ha acquistato un fascino surreale. Nel silenzio della città l’unico rumore, adesso più che mai percettibile, è quello delle storiche fontanelle pubbliche, i “nasoni”, tanto cari ai romani, che erogano acqua potabile.

Speciale Non è L’Arena – gli ospiti tra le strade di Roma

Durante il viaggio per le strade di Roma, Massimo Giletti incontra alcuni ospiti. Davanti a Fontana di Trevi lo attende Claudia Gerini. L’attrice, a causa del Covid-19, è stata costretta ad annullare lo spettacolo teatrale dedicato a Franco Califano.

Il giornalista, proseguendo la sua perlustrazione, raggiunge Walter Veltroni davanti a Palazzo Montecitorio. L’ex Primo Cittadino della Capitale ha raccolto in un libro il resoconto della sua esperienza al Campidoglio negli anni in cui ha amministrato la città (dal 2001 al 2008).

Il testimone passa poi all‘attuale sindaco di Roma, Virginia Raggi, che si trova nella splendida cornice dei Fori Imperiali. La Raggi, eletta il 22 giugno 2016, racconta al conduttore come è complicato gestire la città deserta. Dall’impiego delle forze dell’ordine per far rispettare i divieti, alla sanificazione delle strade e dei mezzi pubblici. Infine il conduttore incontra l’attore Claudio Amendola, da sempre innamorato della sua città.

Grazie all’intervento dei quattro protagonisti, Massimo Giletti traccia un quadro d’insieme della situazione in cui versa la Capitale in attesa di tornare alla normalità.

Giletti ha fortemente voluto questo speciale che, inizialmente, non era previsto su La7. E’ un omaggio alla Capitale che lotta strenuamente come tutta l’Italia. Ed è anche la speranza di poter risorgere in tempi brevi.