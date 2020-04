Il Primo Maggio 2020 sarà celebrato con Ambra Angiolini in diretta su Rai3. La festa dei lavoratori che da 30 anni si svolge a piazza San Giovanni in Laterano a Roma, questa volta sarà differente.Le regole per il contenimento del coronavirus hanno spinto gli organizzatori a pensare ad una formula in grado di coinvolgere il pubblico nel rispetto del distanziamento sociale.

Primo Maggio 2020 Ambra Angiolini in diretta su Rai 3 in prima serata

Innanzitutto il Concertone del Primo Maggio è assicurato. E sarà un programma in onda in prime time su Rai 3. L’evento è costituito da due momenti differenti. Innanzitutto sono previste esecuzioni musicali da parte dei tanti ospiti che intervengono. I brani sono stati registrati nei giorni precedenti alla messa in onda. Assemblati grazie ad un montaggio svelto e coinvolgente, devono evocare gli entusiasmi di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma.

La seconda parte del Primo Maggio 2020 è trasmessa in diretta dallo studio tv2 di via Teulada a Roma.

Qui è presente, in assoluta sicurezza, Ambra Angiolini con il compito di proporre i contributi filmati in diretta. Accanto all’attrice c’è un co-conduttore. In tale sede i due padroni di casa, si occupano di realizzare interviste ai segretari generali di CGIL, CISL, UIL, le tre forze sindacali che da tre decenni celebrano la festa dei lavoratori in Italia.La Angiolini era presente lo scorso anno a San Giovanni.

A loro anche il compito di intervistare personaggi noti e gente comune sul tema del lavoro e della musica. Due argomenti che in questo periodo di lockdown sono al centro dell’attenzione, purtroppo in maniera drammatica.Si pensi ai posti di lavoro perduti e all’annullamento di concerti.

Primo Maggio 2020 emergenza coronavirus

Intanto il concerto avrà come tema l’emergenza lavoro Nei particolari: Il lavoro in sicurezza per costruire il futuro. Una problematica attuale e molto sentita, alla vigilia della cosiddetta “fase 2” quando l’Italia inizierà la produzione e la ripresa economica.

In quest’ottica sono proposte interviste a persone che, a causa della pandemia si sono trovate in prima linea per assicurare i servizi necessari e far procedere senza ulteriori intoppi la quarantena degli italiani.

Ma vengono intervistate anche persone che,al contrario, si sono trovate all’improvviso senza un’occupazione. Insieme ai tre segretari sindacali, si affronterà il tema della sicurezza sul lavoro in un momento cruciale per l’Italia. Quando il nostro Paese deve ripartire con la certezza di potercela fare.

Sarà un lungo racconto costituito da musica e parole. E’ il tentativo di non rinunciare ad una tradizione divenuta, tra l’altro, un vero e proprio cult per i giovani. Ragazzi, provenienti da ogni parte d’Italia e non solo, hanno affollato per 30 anni la magica piazza romana riempendola di gioia e speranza per il futuro.

Adesso questi sentimenti sono fatti rivivere in maniera differente.