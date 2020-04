Stasera in tv 19 aprile 2020. Ancora repliche. Questa volta tocca alla seconda stagione di L’Allieva con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Torna Barbara D’Urso con il suo contenitore festivo Live – Non è la D’Urso. E si confrontanao anche Che tempo che fa e Non è L’Arena.

Stasera in tv 19 aprile 2020 – programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction L’allieva 2. Due episodi. Il primo s’intitola, Le ossa della principessa. Mentre è impegnata a seguire come tutor la specializzanda Erika, Alice (Alessandra Mastronardi) indaga con Claudio (Lino Guanciale) sul ritrovamento di ossa umane in un sito archeologico. Là incontra il Pm Einardi, che Claudio conosce bene. A seguire, Il tempo di un battito.

Su Raidue, alle 21.05, il talk show Che tempo che fa. Come sempre il fine settimana di Raidue si conclude con il programma condotto da Fabio Fazio che aggiorna il pubblico sugli sviluppi della crisi sanitaria e intervista medici e politici. Domenica 5 aprile la trasmissione ha riunito davanti al video 2.823.000 spettatori, per uno share medio del 9.3%.

Su Rai 5, alle 21.15, Wild Canarie. Le isole Canarie sono un arcipelago di sette isole maggiori e altre isolette minori, tutte di origine vulcanica. Lì sopravvivono piante ed animali che hanno imparato a sfruttare un territorio che in alcuni punti può essere davvero aspro.

Su Canale 5, alle 21.20, il talk show Live – Non è la d’Urso. Dopo la pausa pasquale, torna lo show di Barbara d’Urso con un’altra puntata dedicata agli sviluppi dell’emergenza coronavirus. Nello studio di Cologno Monzese con la conduttrice ci sono tanti ospiti, ma non più di due alla volta per rispettare le norme sul distanziamento sociale.

Programmi La7, Tv8, Nove, Real Time

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. Massimo Giletti propone una nuova puntata del suo talk show che a novembre prossimo compirà tre anni di vita. Come sempre negli ultimi tempi, l’attenzione del conduttore e dei suoi ospiti è inevitabilmente catalizzata dalle news relative al Covid-19.

Su Tv8, alle 21.30, il film per la tv I delitti del barlume – Hasta pronto Viviani, con Filippo Timi. Dopo una vita fermi a Pineta, i vecchini lasciano BarLume per volare a Buenos Aires: la nuova fidanzata argentina di Massimo ha chiesto aiuto perché il Viviani è stato rapito.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Continua il viaggio di Francesco Panella alla caccia del miglior ristorante italiano all’estero. La tappa di oggi è a Las Vegas. Qui Panella incontra tre italiani che lo portano a mangiare nel loro locale preferito. In palio per loro, cene pagate per un anno.

Su Real Time, alle 21.30, il reality The Facchinettis. Francesco Facchinetti e la moglie Wilma Helena Faissol aprono le porte della loro casa per regalare momenti di spensieratezza in questo periodo di quarantena. Con loro ci sono anche Charlotte, la primogenita di Wilma, Leone, Liv e nonno Roby.

Stasera in tv 19 aprile 2020 I film in onda

Su Raitre, alle 21.20, il film drammatico del 2014, di Alejandro Gonzàles Inàrritu, Birdman, con Michael Keaton. Divenuto una star planetaria nei panni del supereroe Birdman, l’attore in crisi Riggan Thomson (Michael Keaton) cerca di rilanciarsi con un progetto assai ambizioso: vuole allestire uno show a Broadway ispirato a un’opera di Raymond Carver. Ma dovrà fronteggiare difficoltà e tensioni di ogni tipo.

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2014, di Rowan Joffe, Before I Go To Sleep, con Nicole Kidman. Dopo un incidente traumatico, una donna si sveglia ogni mattina senza ricordi. Un giorno nuove e terrificanti verità la costringono a mettere in discussione tutto ciò che la circonda.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2015, di George Tillman Jr., La risposta è nelle stelle, con Britt Robertson, Scott Eastwood. Il cowboy Luke e la studentessa d’arte Sophia appartengono a due mondi diversi, eppure si innamorano. L’incontro con l’anziano Ira farà capire loro cosa conta realmente.

Su Rete 4, alle 21.25, il film d’avventura del 2005, di Martin Campbell, The legend of Zorro, con Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones. La California sta per diventare il 31° Stato dell’Unione, ma l’organizzazione segreta cerca di impedirlo. Le si oppone don Alejandro (Antonio Banderas), alias Zorro, sposato con Elena (Catherine Zeta-Jones). Stanca delle lunghe assenze del marito, la donna accetta la corte dell’ambiguo Armand.

Su Italia 1, alle 21.20, il film commedia del 2000, di Jay Roach, Ti presento i miei, con Robert De Niro, Ben Stiller. Intenzionato a sposare la fidanzata Pam, Greg (Ben Stiller) si reca con la ragazza a casa dei genitori di lei per ottenere il loro consenso. Non sa che papà Jack (Robert De Niro) è un ex agente della Cia dalle tendenze paranoiche che, con i suoi sospetti, trasformerà la visita in un inferno.

Film in onda sulle reti digitali

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2015, di Jaume Collet-Serra, Run All Night – Una notte per sopravvivere, con Liam Neeson. Il killer Jimmy Conlon scopre che suo figlio è stato testimone di un omicidio commesso dal boss Shawn Maguire. Ora Jimmy deve decidere da che parte schierarsi.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1988, di Stephen Frears, Le relazioni pericolose, con John Malkovich, Glenn Close. Francia, 1700. La perfida marchesa de Merteuil decide di umiliare un suo ex amante chiedendo all’amico Valmont di sedurne la fidanzata. Il gioco, però, gli sfugge di mano.

Film sui canali Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2019, di M. Owen, Killer Anonymous, con Tommy Flanagan, Gary Oldman. Alcuni serial killer, tra cui Markus, partecipano a un gruppo di supporto durante il quale raccontano le loro trasgressioni. Il cerchio di fiducia rischia di non durare molto.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di David Gordon Green, Stronger – Io sono più forte, con Jake Gyllenhaal. La storia di Jeff Bauman, l’uomo che perse entrambe le gambe nell’attentato della maratona di Boston nel 2013. Dovette affrontare una lunga riabilitazione fisica ed emotiva.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2014, di Atom Egoyan, The Captive – Scomparsa, con Ryan Reynolds. La piccola Cass è stata rapita e il padre Matthew non ha maim perso la speranza di rivederla. Dopo otto anni, una serie di inquietanti indizi lo portano sulla pista giusta.