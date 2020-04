Stasera in Tv 25 aprile 2020. Scontro di repliche tra Rai 1 e Canale 5. Torna Duilio Giammaria con una nuova puntata di Petrolio dedicata alla pandemia Covid – 19. Rai 3 propone la seconda puntata di Topi 2 con Antonio Albanese. Ecco nei dettagli la programmazione completa.

Stasera in Tv 25 aprile 2020 – programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà Stasera sogna con Massimo Ranieri, il meglio di Sogno o son desto. Rivediamo i momenti più belli del varietà che Massimo Ranieri ha voluto intitolare come lo spettacolo teatrale che ha portato in giro per l’Italia con grande successo. Un’occasione per applaudire l’artista napoletano alle prese con monologhi teatrali e duetti canori con protagonisti dello spettacolo italiano.

Su Raidue, alle 21.05, l’attualità con Petrolio – Antivirus. La vocazione del programma di Duilio Giammaria è sempre stata quella di valorizzare le eccellenze italiane che vengono “estratte” (proprio come il petrolio) e portate a conoscenza del pubblico. Un’idea a cui il giornalista resta fedele anche in questa speciale stagione dedicata al fenomeno Covid-19.

Su Raitre, alle 22.00, la fiction I topi 2. Due episodi. Il primo s’intitola “Una nuova vita”. Mentre Sebastiano (Antonio Albanese) e U Stuorto sono nei cunicoli per i loro traffici, a casa Benni si sperimentano nuove ricette, ma Carmen è tesa perché deve dire a sua madre e a sua zia di essere incinta. Segue l’episodio “Il fratello di Nick Boutique”.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con Radio Clandestina. Ascanio Celestini ricostruisce in teatro i giorni che precedono e seguono l’eccidio nazista delle Fosse Ardeatine. Un racconto reso severo da un allestimento essenziale e struggente e dalla musica composta per lo spettacolo da Matteo D’Agostino.

Programmi Mediaset e Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Ciao Darwin – Terre desolate. Rivediamo la sesta puntata dedicata allo scontro tra i Davide, capitanati dal judoka Fabio Basile, campione Olimpico 2016, contro i Golia del pallavolista Luigi Mastrangelo. Risate garantite grazie alla conduzione di Paolo Bonolis, affiancato anche stasera dall’amico di sempre, Luca Laurenti.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. A causa del suo peso, Octavia è costretta a stare a letto da circa un anno e ha bisogno di aiuto. Le sue cattive abitudini alimentari vengono inoltre incoraggiate dal suo migliore amico. Ora deve scegliere tra l’assecondare lui o pensare alla propria salute.

Stasera in Tv 25 aprile 2020 – i film in onda

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’avventura del 2003, di Peter Weir, Master & Commander – Sfida ai confini del mare, con Russell Crowe. Durante le guerre napoleoniche, il vascello inglese del capitano Aubrey viene attaccato dai francesi. Nonostante i danni, Aubrey insegue il nemico fino alle Galapagos.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1982, di Paolo e Vittorio Taviani, La notte di San Lorenzo, con Omero Antonutti. Italia, 10 agosto 1944. In piena guerra di liberazione, alcuni abitanti della campagna toscana decidono di fuggire in cerca della libertà.

Su Rete 4, alle 21.25, il film drammatico del 1960, di Vittorio De Sica, La Ciociara, con Sophia Loren. Roma, 1943. La vedova Cesira (Sophia Loren) si rifugia con la figlia Violetta (Sidney Penny) nel paesino della Ciociaria dove è nata. Qui conosce l’antifascista Michele (Andrea Occhipinti). Dopo l’arrivo delle truppe alleate, le due donne decidono di tornare nella Capitale. Ma lungo la strada accade un tragico imprevisto.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2016, di Vincent Kesteloot, Ben Stassen, Robinson Crusoe. Robinson Crusoe naufraga su un’isola deserta abitata da una simpatica banda di animali parlanti capitanati dal simpatico pappagallo Mac. Con i suoi coraggiosi amici, Mac trova l’umano sulla spiaggia e farà di tutto per aiutarlo a sopravvivere. Combatteranno insieme per difendere il loro paradiso.

Film La7, Tv8, Nove, Iris, Paramount, Cine34, Sky Cinema 2

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 1956, di George Stevens, Il gigante, con James Dean, Elizabeth Taylor. Bick Benedict, allevatore texana, sposa Leslie, una ragazza del Maryland. Intanto il vicino di casa, l’ambizioso Jett Rink, segretamente innamorato di Leslie, fa i soldi con il petrolio.

Su Tv8, alle 21.30, il film di spionaggio del 1979, di L. Gilbert, Moonraker – Operazione Spazio, con Roger Moore, Desmond Llewelyn. Un folle vuole sterminare il genere umano usando gas nervino. James Bond, aiutato dall’agente della Cia Holly Goodhead, cerca di fermarlo.

Su Nove, alle 21.25, il film western del 2003, di Ron Howard, The missing, con Cate Blanchett, Tommy Lee Jones. New Mexico, 1885. Maggie vive sola con le sue figlie. Quando la più grande viene rapita da un gruppo di indiani, la donna non si rassegna e si getta all’inseguimento.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2007, di D. Fincher, Zodiac, con Jake Gyllenhaal. San Francisco, Anni ’60. Dopo ogni delitto un serial killer si vanta delle sue imprese scrivendo ai giornali. Tra piste false e mezze verità, Robert, uno scrittore, prova a risolvere l’enigma per catturarlo.

Gli altri film

Su Paramount Network, alle 21.10, il film drammatico del 1990, di Richard Pearce, La lunga strada verso casa, con Sissy Spacek, Whoopi Goldberg. Alabama, Anni ’50. Un’affascinante signora dell’alta borghesia solidarizza con la sua domestica di colore che lotta contro le discriminazioni razziali.

Su Cine34, alle 21.10, il film western del 1969, di G. Colizzi, La collina degli stivali, con Terence Hill, Bud Spencer. Inseguito da una banda di fuorilegge, il pistolero Cat Stevens si rifugia in un circo. Con l’aiuto degli artisti e dell’amico Hutch, organizza un piano per sgominare i criminali.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 1983, di Brian De Palma, Scarface, con Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Robert Loggia. Tony Montana lascia Cuba e raggiunge Miami dove comincia la sua scalata nel mondo della malavita organizzata. In breve diventa un potente boss del narcotraffico.