In occasione del 25 aprile 2020, la tv dedica una programmazione speciale all’evento. Sono 75 anni dalla Liberazione del nostro paese dalla furia nazi – fascista. Questa una scelta delle trasmissioni in onda sulle principali reti televisive.

25 Aprile 2020 in tv programmazione dedicata della Rai

Sono numerose, come ogni anno, le iniziative editoriali, in tv, alla radio e sul web, dedicate al 75esimo anniversario della Liberazione.

Su Rai Storia, in prima serata, alle 20.30, La Resistenza e le donne. Italia Si! in onda nel pomeriggio su Rai1 dedica un ampio spazio alla ricorrenza con storie e testimonianze.

Porta a Porta in seconda serata su Rai 1, apre uno spazio all’intero della trasmissione.

Su Rai 2, alle 11.00, va in onda lo Speciale Tg2: ”La Liberazione”, condotto da Luca Salerno con giornalisti, intellettuali e storici collegati via Skype. Dedicata ai temi della Resistenza e della Liberazione anche una puntata speciale di #Explorers, in onda alle 14.10 su Rai Gulp, per spiegare ai telespettatori più giovani l’origine e il significato dell’anniversario.

In prima serata su Rai 2 una puntata speciale di Petrolio – antivirus dedicata alla celebrazione dell’anniversario.

Rai 5, alle 17.15, trasmetterà La strada più lunga, un originale televisivo prodotto dalla Rai, parte di un ciclo di sceneggiati trasmessi dalla TV italiana in occasione del ventennale della Resistenza, per la regia di Nelo Risi, con Gian Maria Volonté.

Poi, su Rai 3 alle 18, per La Grande Storia Anniversari, Italia Libera – Storia di una formazione partigiana, documentario di Peter Freeman e Chiara Colombini, che racconta la storia della banda partigiana “Italia Libera”, un pugno di uomini e donne che dal nulla riuscì a costruire un esercito.

25 Aprile 2020 il contributo della Radio

Anche la Radio sarà protagonista con servizi e approfondimenti nei Gr, nella programmazione di tutti i canali,

Rai Digital lancerà in apertura della Homepage di Rai Play titoli dedicati alla ricorrenza. Tra questi: Una questione privata dei fratelli Taviani, Il generale Della Rovere, Salvo D’Acquisto e Don Pietro Pappagallo – La buona battaglia. Inoltre La lunga strada del ritorno di Alessandro Blasetti per i documentari.

25 Aprile il contributo di laF

laF – tv di Feltrinelli (Sky 135) celebra la ricorrenza con una programmazione serale speciale. Vanno in onda due episodi di “Fuoco Sacro – Il talento e la vita” dedicati alle biografie di Elsa Morante e Cesare Pavese, con la narrazione di Paolo Di Paolo.

Poi il film documentario in prima visione assoluta “Pays Barbare – Un Paese barbaro”, che ripercorre attraverso un flusso di immagini lo scenario di quei terribili anni. Un viaggio per immagini nella barbarie del fascismo: l’universo della guerra, del colonialismo italiano in Africa e della dittatura vengono raccontati attraverso il susseguirsi ininterrotto di immagini e filmati di repertorio, alcuni mai mostrati prima, che culminano con l’esposizione del corpo di Mussolini in Piazzale Loreto a Milano.