Torna Melaverde con la puntata di domenica 26 aprile 2020. I due conduttori on the road sono ancora in giro l’Italia alla scoperta delle eccellenze del ostro Paese. Oggi Ellen Hidding e Vincenzo Venuto sono rispettivamente nella bassa piacentina e in Toscana.

Melaverde puntata 26 aprile – Famiglie del Po

Questa settimana Melaverde raggiungerà la bassa piacentina per conoscere Le famiglie del Po’. Siamo in una terra con vocazione storica all’agricoltura. Qui ampie zone coltivate e strutture agricole storiche di rara bellezza sono accarezzate dal lento scorrere del fiume Po.

Nella “Bassa” hanno vissuto e vivono tuttora intere generazioni di famiglie contadine. Tutte, con il loro lavoro, tramandato di padre in figlio, hanno portato a noi grandi prodotti gastronomici protagonisti di questa puntata.

Si comincia conoscendo il Cacio del Po, un formaggio semi stagionato a latte crudo. Nasce dalla volontà di una famiglia, di racchiudere tutti i sapori di questa terra in un prodotto caseario dal gusto unico.

Si prosegue incontrando un’altra famiglia che nella sua trattoria farà conoscere il Cotechino Vaniglia, una grande eccellenza tutta da scoprire. Infine viene presentato un dolce: la Spongata, una particolare torta della tradizione ebraica realizzata da una storica famiglia di fornai. E per concludere questa tappa, un viaggio sulle sponde del grande fiume, tra storie e grandi prodotti, alla scoperta delle famiglie del Po.