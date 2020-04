Stasera in Tv 26 aprile 2020. Nuova domenica con molte repliche presenti nei palinsesti televisivi. Ecco nei dettagli la programmazione per questa sera.

Stasera in Tv 26 aprile 2020 – programmi Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction L’allieva 2. Due episodi. Il primo s’intitola, Una lunga estate crudele. Mentre si cerca di far luce sul tentato omicidio di una regista teatrale, Alice (Alessandra Mastronardi) intuisce il motivo del misterioso rancore tra il pm Einardi e Conforti (Lino Guanciale). Le indagini coinvolgono anche Cordelia, coinquilina di Alice. A seguire, Controvento.

Su Raidue, alle 21.05, il talk show Che tempo che fa. Ormai da molte settimane lo studio di Fabio Fazio è vuoto e accanto al conduttore, per fare il punto sul Covid-19, c’è solo il professor Roberto Burioni. In collegamento, invece, non mancano mai Filippa Lagerback, Luciana Littizzetto e la strana ed esilarante coppia formata da Nino Frassica e Gigi Marzullo.

Su Rai 5, alle 21.15, Mahout – La pista degli elefanti. Un viaggio nell’affascinante mondo dei mahout in Nepal. Un’occasione per vivere in prima persona il loro straordinario legame con gli elefanti, basato su un rapporto di fiducia che si costruisce nel corso di anni.

Su Canale 5, alle 21.20, il talk show Live – Non è la D’Urso. La Fase 2 dell’emergenza sanitaria, che presto potrebbe “liberare” milioni di italiani rimasti chiusi in casa per quasi due mesi, è al centro dell’attenzione di Barbara d’Urso nella puntata di questa sera. In studio, non più di due alla volta, tanti ospiti e, in collegamento, esperti, politici, opinionisti.

Programmi La7, Tv8 e Nove

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. Nuovo appuntamento con Massimo Giletti. Anche stasera si parla dei danni economici che l’emergenza Covid-19 ha causato nel nostro Paese e nel mondo. Per le segnalazioni, basta scrivere una mail a: nonèlarena@la7.it

Su Tv8, alle 21.30, il film giallo per la tv, I delitti del Barlume – Il re dei giochi, con Filippo Timi. In una cittadina toscana tutto sembra scorrere tranquillo, finché uno degli abitanti viene ucciso. La vicenda porta Massimo, proprietario di un piccolo bar, a improvvisarsi detective.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Continua il viaggio di Francesco Panella negli Stati Uniti alla caccia del miglior ristorante italiano. Oggi tocca al Queens, il distretto più grande di New York. Qui Panella incontra tre italiani che la portano a mangiare nel loro locale preferito.

Stasera in Tv 26 aprile 2020 – i film in onda

Su Raitre, alle 21.20, il film di fantascienza del 2017, di Denis Villeneuve, Blade Runner 2049, con Ryan Gosling, Harrison Ford. A Los Angeles, trent’anni dopo gli eventi raccontati nel primo film, l’agente K (Ryan Gosling) dà la caccia ai replicanti di vecchia generazione, che sono stati messi al bando dopo aver scatenato una sommossa. Nel corso della sua missione K incontra il collega Rick Deckart (Harrison Ford).

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2017, di Marc Webb, Gifted – Il dono del talento, con Chris Evans, Mckenna Grace. La piccola Mary mostra un notevole talento matematico. Ma quando le viene offerta una borsa di studio in una scuola per bambini dotati, Frank, suo zio e custode legale, rifiuta.

Su Rete 4, alle 21.25, il film storico del 2014, di Ridley Scott, Exodus – Dei e Re, con Christian Bale, Joel Edgerton. Alla morte del faraone, Ramses (Joel Edgerton) esilia, perché di origini ebraiche, il fratellastro Mosè (Christian Bale). Quest’ultimo si ribella alla potenza dell’impero e guida 400.000 schiavi in fuga dall’Egitto e dalla terrificante successione di piaghe funeste che si abbattono sul paese.

Su Italia 1, alle 21.20, il film commedia del 2004, di Jay Roach, Mi presenti i tuoi?, con Ben Stiller, Robert De Niro. Greg (Ben Stiller) sta per sposare Pam Byrnes (Teri Polo). Ora è necessario che i loro genitori si conoscano. Così Jack (Robert De Niro), ex agente della Cia, e Dina Byrnes (Blythe Danner) partono alla volta di Miami. Lì incontreranno i coniugi Fotter, Bernie (Dustin Hoffman) e Roz (Barbra Streisand).

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film drammatico del 2006, di Martin Scorsese, The departed – Il bene e il male, con Leonardo DiCaprio. Il boss Costello e la polizia di Boston si sfidano. Gli agenti hanno infiltrato uno dei loro nella banda criminale. Ma Costello ha già fatto altrettanto, corrompendo un poliziotto.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2011, di Pedro Almodòvar, La pelle che abito, con Antonio Banderas. La vita del dottor Ledgard è segnata dalla morte della moglie, bruciata in un incidente d’auto. Decide allora di sperimentare su Vera una pelle sintetica resistentissima.