Ha per titolo Delitti il programma di Tv8 del lunedì dedicato ai casi di cronaca nera italiana più famosi. Si tratta di una serie di appuntamenti all’insegna del giallo. Nel corso di ogni puntata vengono analizzati e ricostruiti i più celebri casi di omicidio che hanno sconvolto il Paese, fatto discutere e diviso l’opinione pubblica.

Delitti Tv8 propone i casi più famosi di cronaca nera

I quattro casi di cronaca nera vengono affrontati in tutte le sfaccettature. Ci si serve delle testimonianze di familiari, amici, investigatori e consulenti legali. Non manca, naturalmente, l’aiuto di esperti, della polizia e dei giornalisti senza dimenticare che i casi presentati rappresentano ancora ferite aperte per i familiari e per il Paese.

Il delitto Varani ripercorre i fatti accaduti a partire dal 4 marzo del 2016. Quel giorno, nella caserma dei carabinieri di Piazza Dante a Roma, viene interrogato Manuel Foffo, studente di giurisprudenza fuori corso. Il giovane ha confessato di aver ucciso Luca Varani al termine di un lungo festino con la complicità di Marco Prato. Quest’ultimo viene trovato privo di conoscenza dopo un tentato suicidio e portato in ospedale.

Luca è stato massacrato e ucciso con una ferocia inaudita dopo essere stato stordito con un potente farmaco. Perché tanta violenza? Perché Manuel Foffo e Marco Prato hanno ucciso Luca Varani? E perché un ragazzo di borgata come lui si trovava con questi due figli della Roma bene?

Il caso di Yara Gambirasio

Segue l’omicidio della piccola Yara, un caso non ancora risolto. Sabato 26 febbraio 2011 viene ritrovato il corpo della tredicenne Yara Gambirasio in un campo poco fuori Bergamo. Per tre mesi si sono svolte le ricerche da parte della famiglia e delle forze dell’ordine, dopo l’apertura di un’inchiesta sulla sua scomparsa. Il racconto parte dalla sparizione della ragazzina, per poi approfondire, attraverso l’esclusione di tutte le ipotesi che si sono via via formulate, la sola pista ancora ritenuta valida: il DNA.

Delitti Tv8 – Il caso del piccolo Loris

Ancora una giovane vittima è protagonista dell’ultimo appuntamento: il piccolo Lorys. Sabato 29 novembre 2014, A Santa Croce Camerina in provincia di Ragusa, Veronica Panarello attende il figlio Lorys all’uscita dalla scuola. Una attesa vana perché il piccolo non c’è, non si è mai presentato in aula nonostante la madre lo abbia accompagnato la stessa mattina. Scattano subito le ricerche che purtroppo hanno un risvolto tragico: il corpo senza vita del bambino viene ritrovato in un canale di scolo. Parte la caccia all’orco e si sospetta di chiunque in paese. Le indagini riconducono tutte proprio alla madre: Veronica Panarello.

La programmazione dei casi in onda

