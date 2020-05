Stasera in tv martedì 5 maggio 2020 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 5 maggio. Serata dedicata ad intrattenimento, film e nformazione. Su Rai 1 uno speciale sui Pooh, Canale 5 propone il film Padre Pio, Italia 1 punta su Le Iene Show. #Cartabianca, Di Martedì e Fuori dal coro faranno approfondimento sull’attualità.

Stasera in tv martedì 5 maggio 2020 – I programmi in onda su Rai 1 e sugli altri canali Rai

Stasera, martedì 5 maggio su Rai1 va in onda alle 21:25 I Pooh – Amici per sempre. È lo speciale condotto da Carlo Conti con cui la band ha festeggiato nel 2016 i 50 anni di carriera. Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D’Orazio e Riccardo Fogli duettano con Patty Pravo, Emma Marrone, Rocco Hunt e i Modà. Inoltre, raccontano aneddoti ed emozioni della loro lunga avventura artistica.

Rai 2 propone alle 21:20 il telefilm comico Gomorroide. Una lettura dissacrante del presunto declino della camorra. Con Francesco De Fraia, Raffaele Ferrante e Domenico Manfredi.

Su Rai 3, alle 21:20 l’approfondimento giornalistico di #Cartabianca. Bianca Berlinguer continua a seguire l’emergenza COVID-19, con i possibili sviluppi della “Fase 2”, soprattutto in ambito economico.

Rai 4 programma il film Attacco al potere – Olympus has fallen, di Antoine Fuqua. Racconta di un tragico attacco al Presidente degli Stati Uniti, nel quale muore la first lady. Con Aaron Eckhart, Ashley Judd, Angela Bassett, Gerard Butler e Morgan Freeman.

Mentre su Rai 5, alle 21:03, c’è il film La legge del mercato, di Stéphane Brizé. Segue alle 22:37 Rock Legends: Abba, un docu-film sulla legendaria band svedese.

Su Rai Movie, alle 21:10, il film Suburbicon di George Clooney. La famiglia Lodge è al centro degli sconvolgimenti improvvisi nel quartiere prestigioso in cui vivono, per motivi razziali. Con Matt Damon e Julianne Moore.

Infine, su Rai Premium, alle 21:20, Luisa Spagnoli, la fiction sulla famosa stilista iterpretata da Luisa Ranieri. Nel cast anche Massimo Dapporto e Vinicio Marchioni.

Stasera in tv martedì 5 maggio 2020 – I programmi in onda su Canale 5 e sugli altri canali Mediaset

Stasera, Canale 5 manda in onda la fiction del 2000 Padre Pio, sulla vita del frate di Pietralcina. Con Sergio Castellitto, Flavio Insinna, Lorenza Indovina, Pierfrancesco Favino e Andrea Buscemi.

Su Italia 1, martedì 5 maggio alle 21:14 va in onda Le Iene Show. Il trio composto da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani torna alla conduzione di una puntata centrata sul nuovo coronavirus. Con servizi sulle possibile cure in arrivo, sulle testimonianze di contagiati che hanno fatto fatica a ricevere le cure e sui malati di altre patologie che hanno visto sospese le cure riservate loro.

Rete 4 propone alle 21:24 la puntata settimanale di Fuori dal coro. Con Mario Giordano, esperti e politici si concentreranno sulla pandemia in atto, tornando ad indagare sulle possibili origini e su come si stanno attrezzando le regioni per la ripartenza.

Su Cine 34, alle 21:10, Mazurka del barone, della santa e del fico fiorone. Commedia di Pupi Avati del 1975, con Paolo Villaggio, Ugo Tognazzi e Delia Boccardo.

Su 20, alle 21:13 il film fantascientifico Guardians – Il risveglio dei guardiani.

Mentre, La 5 programma alle 21:15 il film di Chris Evans intitolato Before we go. Con lo stesso Chris Evans ed Alice Eve.

Su Iris continua alle 21:10 il ciclo C’era una volta il western con Uomini e Cobra, con Kirk Douglas.

Italia 2 alle 21:20 manda in onda il film Death race, scritto e diretto da Paul W. S. Anderson.

Infine, Mediaset Extra propone alle 21:15 le repliche della prima edizione de La sai l’ultima? con Pippo Franco e Pamela Prati.

Programmi martedì 5 maggio di La7, Real Time, Nove, Paramount Channel, Cielo e Tv8

Tra i programmi di La7, alle 21:15 la puntata settimanale di Di Martedì, con Giovanni Floris. Fari ancora puntati sulla pandemia con gli aggiornamenti, approfondimenti e servizi sulla fase che stiamo vivendo.

Real Time deidca la prima serata di martedì 5 maggio a Primo appuntamento, episodio 10, in onda dalle 21:20.

Segue alle 22:40 una nuova puntata de Il salone della meraviglie.

NOVE programma alle 21:25 il film Diverso da chi?. La trama ruota attorno ad un giovane politico omosessuale che durante la campagna elettorale si trova costretto a dover rivalutare la propria identità sessuale. Con Luca Argentero, Claudia Gerini, Francesco Pannofino e Filippo Nigro.

Su Tv8, alle 21:30, il film Innocenti bugie. Con Tom Cruise e Cameron Diaz, racconta la storia piena di ombre tra una donna e un uomo misterioso.

Mentre, Cielo propone alle 21:20 Volo Pan Am 73, film che racconta le gesta di Neerja Bhanot, hostess eroina durante il dirottamento dell’omonimo volo Pan Am del 1986.

Infine, su Paramount Channel, alle 21:15, il film Monte Carlo. Di Thomas Bezucha, con Selena Gomez e Katie Cassidy.



Programmi e film Sky per la prima serata di martedì

Tra i programmi di Sky Uno, alle 21:15 una nuova puntata in diretta di EPCC – E Poi C’è Cattelan. Tra gli ospiti di Alessandro Cattelan, il telecronista Sandro Piccinini.

Su Sky Atlantic Maratone, prosegue la programmazione giornaliera dedicata a I Borgia.

Sky Cinema Uno programma alle 21:15 Robocop.

Su Sky Cinema Due, alle 21:15, L’uomo fedele, con Laetitia Casta e Louis Garrel. Segue, alle 22:35, The Aviator, di Martin Scorsese, con Leonardo Di Caprio.

Sky Cinema Collection propone alle 21:15 Jackie Brown, di Quentin Tarantino. Con Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert De Niro, Robert Foster, Bridget Fonda e Michael Keaton.

Mentre, su Sky Cinema Family alle 21:00 c’è Balto, il film di animazione prodotto da Steven Spielberg.

Infine, su Sky Cinema Drama alle 21:00 va in onda Dead Man Walking, diretto da Tim Robins, con il primo Oscar Susan Sarandon e l’Orso d’argento Sean Penn.