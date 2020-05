Alba Parietti è stata ospite in collegamento da remoto con Cartabianca. Nel talk show condotto da Bianca Berlinguer il martedì in prima serata su Rai 3, la Parietti ha svelato di aver saputo soltanto nella giornata del 4 maggio di aver contratto il coronavirus e di essere guarita spontaneamente.

Cartabianca Alba Parietti guarita dal coronavirus grazie agli anticorpi neutralizzanti

Alba Parietti, nel corso del suo lungo intervento, ha spiegato quanto le è accaduto nel periodo più terribile della pandemia scoppiata a livello mondiale. In particolare a marzo, quando gli ospedali di Milano erano in grave sofferenza per la mancanza di posti in terapia intensiva, Alba Parietti ha cominciato ad avvertire i sintomi, inizialmente riconducibili, ad una semplice influenza. Ha svelato di aver avuto una febbre mai superiore ai 37,2 gradi. Ma nello stesso tempo avvertiva mancanza di gusto e olfatto, sintomi che solo successivamente sono stati associati al coronavirus.

A questo punto ha cominciato a capire che probabilmente poteva aver contratto l’infezione. Ma nessuno dagli ospedali poteva darle aiuto perché era il momento in cui la pandemia si trovava a Milano alla massima espansione. La Parietti ha svelato di essere a conoscenza della gravissima emergenza presente in Lombardia, in Piemonte e in Emilia Romagna perché un’infermiera sua amica la aggiornava sulla verità di quanto stava accadendo negli ospedali.

Così ha cominciato ad intuire che probabilmente poteva essere stata colpita dal coronavirus. Si è auto isolata in casa per un periodo di quarantena di 14 giorni. Ha avvisato la persona che viveva con lei, che tra l’altro non si è contagiata, e si è chiusa in camera lontana da tutta la famiglia. La febbre è durata alcuni giorni, poi è andata via spontaneamente.

La certezza del contagio

Soltanto nella giornata di lunedì 4 maggio, Alba Parietti ha avuto il risultato di un test sierologico a cui si era sottoposta. Ha scoperto così di aver contratto il coronavirus. Ma di averlo debellato perché nel suo sangue ci sono degli anticorpi neutralizzanti che hanno sconfitto l’infezione.

L’opinionista ha fatto sapere di essere disponibile a mettersi a disposizione di virologi e studiosi per poter donare il suo plasma. Tutto questo secondo un recente studio secondo il quale il plasma iperimmune, preso da pazienti guariti e iniettato in persone malate, porta a risultati positivi e ad un miglioramento oramai conclamato.

Gli altri personaggi colpiti dal coronavirus

Fortunatamente a guarire dal coronavirus sono stati anche molti altri personaggi del mondo dello spettacolo.

Tra questi Nicola Porro, conduttore di Quarta Repubblica, Piero Chiambretti che purtroppo ha perso la madre sempre per contagio da Covid-19. Ricordiamo anche Lucia Annunziata, ricoverata per alcuni giorni allo Spallanzani di Roma e l’attrice Giuliana De Sio, la cui forma di contagio è stata molto più grave.