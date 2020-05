La nuova edizione di Ballando con le Stelle torna a settembre 2020. Lo ha ufficializzato la conduttrice storica Milly Carlucci, ospite da remoto della puntata di Vieni da Me del 5 maggio su Rai 1. Restano ancora da definire la data d’inizio e le modalità di svolgimento della competizione, nel rispetto delle regole imposte sul distanziamento sociale.

Milly Carlucci Ballando torna, come si ballerà in questa edizione?

Non è ancora chiaro come balleranno i Vip in gara. Le indicazioni sulla distanza di sicurezza potrebbero infatti rimanere invariate fino a settembre. Al riguardo, la conduttrice non ha effettuato dichiarazioni. Tutto dipende dalla frenata dei nuovi contagi per Covid – 19

Prima dello scoppio dell’emergenza, però, a febbraio Milly Carlucci aveva dichiarato che Ballando con le Stelle 2020 avrebbe proposto una nuova tecnica di ballare. Concorrenti e maestri non avrebbero potuto toccarsi, mantenendosi a distanza di un metro. Un cerchio disegnato sulla pista da ballo avrebbe circoscritto tale distanza.

La Sala delle Stelle, in cui i ballerini si riuniscono per tradizione prima di scendere in pista, sarebbe poi stata ampliata per mantenere le corrette distanze fra i concorrenti.

Milly Carlucci Ballando torna, il cast è chiuso

Durante la chiacchierata a Vieni da Me, la conduttrice di Ballando con le Stelle è stata chiara, il cast del programma è chiuso. I concorrenti in gara sono gli stessi ufficializzati a marzo. Era stata proprio Milly Carlucci ad annunciare i nomi dei Vip, nel corso dei talk ai quali aveva partecipato.

A Da noi…a ruota libera aveva confermato la partecipazione di Rosalinda Celentano (attrice). Dal salotto di Italia sì, era arrivata poi la conferma della partecipazione di Vittoria Schisano. Nata con il nome di Giuseppe, l’attrice era entrata nel cast di Un posto al sole nel 2019, nel ruolo di Carla Parisi.

L‘attrice tedesca naturalizzata italiana Barbara Bouchet aveva confermato autonomamente la propria presenza durante la puntata di Domenica in dell’8 marzo 2020.

Presenti anche Gilles Rocca (attore e fonico per il Festival di Sanremo) , Daniele Scardina (pugile, fidanzato con Diletta Leotta) e Antonio Maria Catalani (pittore).

Saranno poi presenti Elisa Isoardi (conduttrice di La Prova del cuoco), Ninetto Davoli (attore), Paolo Conticini (attore), Lina Sastri (attrice e cantante) e Tullio Solenghi (attore, comico e regista teatrale).

Infine, Milly Carlucci aveva anticipato la presenza di Costantino della Gherardesca con un indizio: “un metro e 89 di altezza, segno zodiacale Acquario”.

Confermata anche la giuria. Carolyn Smith (danzatrice, coreografa) è la storica presidente. Con lei: Guillermo Mariotto (stilista), Fabio Canino (attore, scrittore e conduttore radiofonico), Ivan Zazzaroni (giornalista) e Selvaggia Lucarelli (giornalista).

Milly Carlucci Ballando torna, chi aveva rinunciato

Come ogni anno, ci sono stati anche concorrenti che hanno rinunciato. Tra questi Francesca Fiandini.

Anche Alessandra Tripoli, storica ballerina nel cast di Ballando con le Stelle, non ci sarà. E’ la seconda ballerina professionista a lasciare il cast.

Già da fine febbraio, infine, Samantha Togni aveva annunciato di voler lasciare il programma per dedicarsi ad altro.

La passione per il ballo non ha età

Se mai servisse una dimostrazione che la passione per il ballo non ha età, basterebbe citare le varie edizioni di Ballando con le Stelle. I vip concorrenti, hanno età anagrafiche che oscillano in questa edizione dai 26 ai 76.

Partendo dal basso, il più giovane, di 26 anni, è il pittore Antonio Maria Catalani, il cui nome d’arte è Holaf. Maggiore di un anno è Daniele Scardina, pugile e fidanzato di Diletta Leotta. Sempre giovane, con solo dieci anni in più di Scardina, l’attore Gilles Rocca, che di anni ne ha quindi 37.

All’estremo opposto, con 76 anni, c’è Barbara Bouchet. Di certo la sua forza e voglia di mettersi in gioco non sono da meno di quelle di Catalani o Scardina. O di quelle dell’attore settantacinquenne Ninetto D’Avoli. Con solo qualche anno di meno presente anche Tullio Solenghi, 71 anni.

Io resto a casa Show

Nel frattempo, aspettando il ritorno di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha condotto, da casa sua, Io resto a casa Show. Il progetto pensato e realizzato per essere trasmesso su Instagram e YouTube ha coinvolto nelle scorse settimane diversi Vip, che si sono collegati con Milly Carlucci dalle loro abitazioni.

Ogni martedì e venerdì dalle 14.00 Milly Carlucci e i suoi ospiti hanno alleviato la quarantena dei loro followers con sfide e giochi divertenti. Molti dei partecipanti alle live della conduttrice sono parte della “famiglia” di Ballando con le Stelle. Come Paolo Belli e Simone di Pasquale.

Fabio Canino ha invece fatto da giudice durante tutte le competizioni dell’Io resto a casa Show.

L’ottava e ultima puntata del programma è andata in onda il 5 maggio 2020. Nella speranza, ha dichiarato Milly Carlucci, che ora si riesca a tornare gradualmente alla normalità e a uscire. “La vita è bella” ha concluso la conduttrice “cerchiamo di viverla bene e fino in fondo”.

Tutte le puntate dell’Io resto a casa Show sono disponibili gratuitamente sul canale YouTube ufficiale di Milly Carlucci.