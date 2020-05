Stasera in Tv giovedì 7 maggio 2020. Rai1 trasmette i nuovi episodi della serie Vivi e lascia vivere. Su Rai2 va in onda l’ultimo appuntamento con il teatro di Vincenzo Salemme. Su Rete4, invece, Paolo Del Debbio conduce una nuova puntata di Dritto e rovescio.

Stasera in Tv giovedì 7 maggio 2020 programmi reti generaliste

Rai 1,alle 21.25, trasmette la fiction Vivi e lascia vivere, con Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini. Nel quinto episodio Laura e Toni scoprono di essere complici non solo nel lavoro ma anche come coppia. E così si lasciano andare ad un momento di passione, malgrado il passato comune sconsiglierebbe loro di farlo. Intanto l’attività di fast food comincia a funzionare.Giada invece vive una brutta avventura nel locale in cui lavora.

Nel sesto episodio Laura scopre che Toni gli ha mentito, spacciandosi per quello che non è. Per tale ragione decide di allontanarlo. Nel frattempo Giada trova un indizio che rimette in discussione la morte del padre.

Rai 2,alle 21.25, va in onda la replica dello show di Salemme il bello…della diretta. Nell’ ultimo appuntamento Salemme propone la commedia Una festa esagerata. Gennaro e Teresa vogliono regalare alla figlia Mirea una grande festa per il suo diciottesimo compleanno, invitando politici e vip. Ma alla vigilia dell’evento dovranno fare i conti con degli imprevisti.

Rete 4, alle 21.25, trasmette il talk show Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si occupa della tensione tra Regione e Governo nei provvedimenti di riapertura graduale delle attività commerciali. Diverse testimonianze raccontano con quali modalità gli altri Paesi europei vogliono contrastare la crisi economica.

Stasera in Tv giovedì 7 maggio 2020 film sulle reti generaliste

Su Rai 3,alle 21.25, va in onda il film drammatico del 2009, Il caso Collini con Alexandra Maria Laura. A Berlino il giovane avvocato Caspar Leinen prende le difese di Fabrizio Collini. E’ un anziano operaio italiano che ha confessato di aver ucciso un imprenditore tedesco. L’avvocato scoprirà una verità sconcertante.

Inoltre Canale 5, alle 21.25,manda in onda il film biografico del 2016 dei fratelli Jeff e Michael Zimbalist, Pelè con Kevin De Paula. Il film racconta la straordinaria carriera dell’ex calciatore brasiliano dagli esordi. All’età di 17 anni trascinò il Brasile alla vittoria del suo primo mondiale nel 1958.

Infine Italia 1, alle 21.25, manda in onda il film fantastico del 2012, Hunger games con Jennifer Lawrence.In un futuro postatomico, il Governo organizza annualmente un evento televisivo in cui dei giovani devono combattere per sopravvivere. Tra loro c’è Katniss Everdeen, una ragazza agguerrita che è stata addestrata dal precedente vincitore.

I film trasmessi su Rai4 Iris Movie Cine34

Rai4 , alle 21.00, manda in onda il film thriller del 2017 di Jamie M. Dagg , Sweet Virginia con John Bernthal. Alaska. Sam,un ex campione di rodeo stringe amicizia con un giovane che all’ apparenza sembra essere un ragazzo perbene. Ben presto scoprirà che il suo nuovo amico è il responsabile di un omicidio che ha sconvolto la comunità.

Inoltre Iris, alle 21.00, trasmette il film d’azione del 1992, Passengers 57 -Terrore ad alta quota con Wesley Snipes. Un terrorista tenta di dirottare l’aereo che lo sta conducendo a Los Angeles per essere processato. Ma il detective John Cutter tenta di ostacolarlo.

RaiMovie, alle 21.10,manda in onda il film di commedia del 2012, Love is all you need con Pierce Brosnan. Due famiglie danesi si trovano a Sorrento per partecipare ai matrimoni dei rispettivi figli. Ma il padre dello sposo è attratto dalla madre di lei.

Invece Cine34, alle 21.00,trasmette il film giallo del 1972 di Emilio Miraglia, La dama rossa uccide sette volte con Barbara Bouchet e Marina Malfatti. Baviera: la famiglia Wildenbruch convive da sempre con una maledizione. Ogni cento anni il fantasma della dama rossa torna in azione per compiere feroci delitti.

Stasera in Tv I film su Premium

Premium Cinema, alle 21.15,trasmette il film azione del 2013 Getaway-via di fuga con Ethan Hawke. L’ex pilota automobilistico Brent Magna deve salvare la moglie che è stata rapita da un misterioso criminale. Nell’ impresa lo aiuterà un giovane hacker.

Inoltre su Premium Cinema Energy, alle 21.15, è previsto il film drammatico del 2016, Il viaggio di Fanny con Léonie Souchaud. La giovanissima Fanny è ebrea ed è costretta a scappare con la famiglia dalla Francia per cercare di sfuggire ai nazisti.

Su Premium Cinema Emotion, alle 21.15, manda in onda il film di commedia del 1987, Kamikazen- ultima notte a Milano. Sei comici senza talento e senza denaro vengono invitati a partecipare ad un evento in uno squallido night club dal proprio manager. Scoprono che l’agente è un giocatore compulsivo che convincerà i sei sfortunati persino a pagare la serata.

I film stasera su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film fantastico del 2011 di Marc Webb, The amazing spiderman con Andrew Garfield. Peter Parker acquista dei super poteri dopo il morso di un ragno. Li utilizzerà per sconfiggere Lizard, un rivale metà uomo, metà lucertola.

Invece su Sky Cinema Due, alle 21.15, è disponibile il film di commedia del 2019 Parasite con Sun kyun Lee. I membri di una famiglia molto povera entrano nelle vita di un ricco uomo d’affari attraverso l’inganno. Le ripercussioni saranno sorprendenti.

Inoltre Sky Cinema Family, alle 21.15, manda in onda il film d’animazione del 2016, Il viaggio di Norm. Dall’ artico l’orso polare Norm si reca a New York in quanto un imprenditore vuole realizzare dei progetti al circolo polare che metterebbero a rischio l’ecosistema.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film d’azione del 2017 Operation S.m.a.r.t con Orlando Bloom. Danny,un agente di scorta sta viaggiando con un antiquario cinese per vigilare su un’antica reliquia. Danny sarà invece vittima di un imboscata.

Infine Sky Cinema Suspance, alle 21.00, trasmette il film d’azione del 2019, Cold blood-senza pace con Jean Reno. Henry, un killer su commissione, trascorre le sue giornate nel cottage nei pressi di un lago. Un giorno una donna si presenta alla sua porta e lui rischierà la propria vita per salvarla.