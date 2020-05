Ha per titolo 4 zampe in famiglia il programma che Rai 2 propone a partire da sabato 16 maggio. Gli amici animali sono protagonisti del nuovo appuntamento condotto da Elena Ballerini e Federico Coccia.

Dunque un nuovo programma dedicato ai nostri amici a quattro zampe va in onda su Rai2 il sabato. L’esordio è fissato per sabato 16 maggio, nel day time mattutino, alle 10.15.

Le puntate previste sono otto con Elena Ballerini e Federico Coccia al timone. I due padroni di casa si avvalgono dei consigli di esperti del settore che spiegano come prendersi cura al meglio degli animali domestici.

Il programma è esteso a tutti gli animali domestici ma ha un attenzione particolare per i cani. I conduttori presentano storie molto emozionanti con protagonisti i nostri quattrozampe. Ma è aperto uno spazio in cui, con l’aiuto di esperti ed addestratori, vengono forniti consigli utili per conoscerli meglio e prendersi cura di loro. Il programma vuole sottolineare anche l’aiuto che i cani danno agli ipovedenti e quanta compagnia riescono a dare agli italiani ancora costretti a stare a casa per l’emergenza sanitaria legata al coronavirus.

Le otto puntate come sono organizzate

In ogni puntata i due padroni di casa si occupano di tre storie diverse che spaziano dall’intrattenimento alla commozione. L’obiettivo è dimostrare come un amico a quattro zampe possa arricchire o addirittura cambiare in meglio la vita di ognuno di noi. Viene a questo proposito ricordata la pet – therapy considerata a tutti gli effetti una vera e propria forma di cura.

Ma ci sono anche storie di cani eroi, di animali con specifiche capacità e talenti particolari. Si parla di cuccioli abbandonati o malati salvati dai volontari o dai loro padroni.

Ma la parte fondamentale del programma è dedicata alle semplici storie di vita quotidiana in famiglia con i nostri amici.

Ogni storia, inoltre, è il pretesto per approfondire alcuni temi importanti: alimentazione, salute, gioco, regole, addestramento.