Piazzapulita torna in onda con la puntata di giovedì 7 maggio dalle 21.15 su La7. Corrado Formigli riprende il suo posto in palinsesto e si occupa della più stretta attualità come ogni settimana.

Piazzapulita puntata 7 maggio

Nella puntata del 7 maggio molti sono gli argomenti all’ordine del giorno, tutti legati all’emergenza sanitaria nel nostro Paese. Tra questi le misure economiche che dovrà varare il Governo per far fronte al post Covid – 19. Un argomento di grande impatto in quanto secondo molti tecnici è in arrivo una recessione economica di grandi proporzioni soprattutto per il nostro paese.

Formigli punta l’attenzione anche sulla tenuta delle imprese italiane. Come sta procedendo la fase 2 legata alla pandemia che sta interessando il mondo? Quante fabbriche non riusciranno a riaprire e dovranno, necessariamente chiudere? Questo significa la perdita di lavoro per un’altra larga parte di lavoratori. Insomma la ripresa sarà lenta. E’ stata avviata l’apertura di molti esercizi, ma la prudenza e la cautela non dovranno mancare. Altrimenti il rischio è il drammatico ritorno al passato.

Altra tematica scottante è la ricerca di una cura per il coronavirus. Piazzapulita affronta l’argomento di scottante attualità sotto tutti i punti di vista. E cerca di fare il punto con medici e virologi, sulla possibilità di un vaccino in tempi brevi e sulla sperimentazione del cosiddetto siero iper immune. Quest’ultima cura sembra aver dato già buoni risultati.

Infine gli inviati del programma di informazione, realizzano un viaggio in tre grandi città: Milano, Venezia e Roma. Il fine è constatare come sta lentamente cambiando l’Italia che sta ripartendo e riapre.

Piazzapulita gli ospiti di Formigli

Carlo Bonomi e il Viceministro della Salute Pierpaolo Sileri. Ricordiamo che Sileri è stato contagiato dal corinavirus ed è poi guarito. Tra gli ospiti di Corrado Formigli ci sono, questa sera: il Presidente di Confindustriae il Viceministro della SaluteRicordiamo che Sileri è stato contagiato dal corinavirus ed è poi guarito.

Sempre in collegamento sono presenti il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori e Carlo Calenda (Azione).

A parlare della Fase 2 l’immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola.

Per l’informazione, l’editorialista de Il Fatto Quotidiano Antonio Padellaro.

Nel corso della serata, come sempre, un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.