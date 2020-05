Melaverde torna con la puntata di domenica 17 maggio 2020. I due conduttori Ellen Hidding e Vincenzo Venuto sono in giro per l’Italia alla ricerca delle eccellenze agricole e agro alimentari del nostro Paese.Ricordiamo che le puntate sono state registrate prima dell’emergenza sanitaria legata al dilagare del Covid – 19,

Melaverde puntata 17 maggio Romagna da Scoprire

In questa puntata Melaverde compie un viaggio alla scoperta della Romagna contadina dell’entroterra, tutta da scoprire e lontana dal clamore e dalla mondanità della riviera romagnola.

Ellen Hidding inizia il suo viaggio in un allevamento di suini di razza Mora Romagnola, Si tratta di un suino nero, antico, tradizionale dell’Appennino Tosco Romagnolo, che era quasi scomparso. Ne erano rimasti solo quindici esemplari. Ma un progetto di recupero ha riportato in alcuni piccoli allevamenti questo suino che, grazie all’allevamento allo stato semi brado, in pascoli biologici, regala salumi con caratteristiche di grande eccellenza.

Poi si parla della tradizionale piadina romagnola e dei suoi vari condimenti. Si entra in un laboratorio artigianale dove vengono ancora realizzati a mano i testi di terracotta, che qui chiamano “teglie”. Sono da sempre utilizzate proprio per cuocere la famosa piadina. Poi ci si sposta ancora per conoscere la storia di un panificatore, che coltiva grani antichi. Lui stesso li macina e con la farina ottenuta produce pani e biscotti tipici del territorio, tutti certificati biologici.

Melaverde con Venuto

Vincenzo Venuto, invece, si muove tra colline verdeggianti per parlare di una razza bovina tra le più antiche presenti in Italia: la Bovina Romagnola. Un animale che ancora viene allevato tradizionalmente all’aperto al pascolo brado quasi tutto l’anno.

Poi si parlerà di un formaggio antichissimo, che si produce con latte bovino solo sull’Appennino romagnolo: il Raviggiolo. Si tratta di un formaggio avvolto nelle felci e da consumarsi freschissimo, dalla storia davvero particolare.

Poi ancora ci saranno due giovani che continuano l’antica tradizione della stampa romagnola, realizzata con un colore naturale fatto con ruggine, farina e aceto.

E poi ci si imbarcherà su un battello alla scoperta del lago formato dalla diga di Ridracoli. Venuto parla del Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna, delle tante attività che si possono fare sul lago e dell’importanza di questa diga, dalla quale deriva l’acqua che dà da bere a quasi tutta la Romagna. E poi, naturalmente, la cucina tipica e i prodotti dell’agricoltura locale

Prima c’è come al solito, c’è la puntata di Storie di Melaverde.