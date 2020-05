Stasera in Tv 17 maggio 2020. Continuano le repliche di L’Allieva 2 su Rai 1. Tornano i tre talk della domenica sera. Ecco nei dettagli la programmazione odierna.

Stasera in Tv 17 maggio 2020 – programmi Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction L’allieva 2. Due episodi. Il primo s’intitola, L’apostolo americano. Tra Alice (Alessandra Mastronardi) e Claudio (Lino Guanciale) torna il sereno, ma le indagini sulla morte di uno studente portano l’allieva a lavorare al fianco di Einardi, che è sempre interessato a lei. Poi l’inaspettato ritorno di Arthur rimette tutto in discussione. A seguire, Talento mortale.

Su Raidue, alle 21.05, il talk show Che tempo che fa. In attesa di poter riaccogliere finalmente in studio il pubblico, gli ospiti e le sue compagne d’avventura Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, Fabio Fazio continua a miscelare momenti di intrattenimento e informazione, seguendo passo passo la nuova fase della lotta italiana al coronavirus.

Su Raitre, alle 21.20, Un giorno in pretura. “La scomparsa di Gloria Rosboch”. Roberta Petrelluzzi segue anche oggi il processo di Gabriele de Filippi e Roberto Obert, accusati della morte di Gloria Rosboch, professoressa di francese della provincia di Ivrea, avvenuta nel 2016. Obert ha dichiarato che l’assassino è de Filippi, ex studente di Gloria.

Su Rai 5, alle 21.15, I meccanismi della natura. La vita nella prateria: Bandicoot australiani, giraffe, rinoceronti e lupi brasiliani, tutti indaffarati a seguire serrate tabelle di marcia e ad aiutarsi per assicurarsi la sopravvivenza nei loro habitat.

Su Canale 5, alle 21.20, il talk show Live – Non è la d’Urso. Due settimane dopo l’inizio della Fase 2, il talk show settimanale di Barbara d’Urso continua a dare spazio all’emergenza sanitaria ma si concede diversi momenti di leggerezza in compagnia dei personaggi e delle storie che da sempre appassionano il pubblico dei programmi di Carmelita.

Programmi La7, Nove, Real Time

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. Ancora buoni ascolti per il talk di Massimo Giletti. Anche stasera si parla di politica, delle tensioni al Governo e della crisi causata dall’epidemia Covid-19.

Su Nove, alle 20.45, Little Big Italy. La ricerca del ristorante degno di meritare il titolo di “Little Big Italy” porta Francesco Panella fino a Panama. Tra le prove per i ristoratori: un piatto scelto dai concorrenti, il cavallo di battaglia del ristoratore e uno fuori menù scelto dal conduttore.

Su Real Time, alle 21.20, il reality L’atelier delle meraviglie. L’atelier delle meraviglie apre le sue porte. La stilista Maria Celli aiuta Giorgia a trovare l’abito che sogna per il matrimonio, mentre il figlio Giampaolo asseconda le richieste particolari di Valerio, lo sposo.

Stasera in Tv 17 maggio 2020 – film in onda

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2001, di Ami Canaan Mann, Le paludi della morte, con Sam Worthington. Mike Souder, detective della omicidi di Texas City, indaga sulla morte di una ragazzina. La vittima è stata trovata in una zona paludosa, teatro di numerosi e strani omicidi.

Su Rete 4, alle 21.25, il film storico del 2004, di Wolfgang Petersen, Troy, con Brad Pitt, Orlando Bloom. Paride (Orlando Bloom), figlio di Priamo, re di Troia, rapisce Elena (Diane Kruger), moglie di Menelao, re di Sparta. Per l’onta subìta, gli spartani dichiarano guerra ai troiani e cercano di prendere la città. Tra gli assedianti c’è anche Achille (Brad Pitt), un guerriero quasi immortale.

Su Tv8, alle 21.30, il film giallo del 2015, I delitti del BarLume – La briscola in cinque, con Filippo Timi. Il cadavere di una ragazzina viene trovato in un cassonetto. I sospetti della polizia cadono su due amici della vittima. Un altro caso su cui discutere per Massimo e i suoi anziani.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film giallo del 2009, di Guy Ritchie, Sherlock Holmes, con Robert Downey Jr, Jude Law. Londra, fine ‘800: il detective Sherlock Holmes e il dottor Watson danno la caccia al terribile Lord Blackwood. Il criminale pare avere scoperto il segreto dell’immortalità.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2011, di Stephen Daldry, Molto forte, incredibilmente vicino, con Thomas Horn. Oskar ha perso il padre nell’attacco alle Torri Gemelle. Un giorno ritrova fra le sue cose una chiave misteriosa e decide di scoprire a tutti i costi quale serratura può aprire.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film d’avventura del 1989, di Steven Spielberg, Indiana Jones e l’ultima crociata, con Harrison Ford. Dopo aver liberato il padre Henry, sequestrato dai tedeschi, Indiana parte con il genitore alla ricerca del leggendario Santo Graal. Ma i nazisti sono sulle loro tracce.

Su Cine34, alle 21.10, il film commedia del 1996, di Giovanni Veronesi, Il barbiere di Rio, con Zuleika Dos Santos, Diego Abatantuono. Un uomo infelicemente sposato si reca a Rio per far visita alla sorella. Qui si innamora della giovane e affascinante fidanzata del nipote.

I film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2000, di David Mcnally, La ragazza del Coyote Ugly, con Piper Perabo. Violet, ragazza di provincia, sogna di sfondare come cantante a New York. Arrivata nella Grande Mela, trova un lavoro in un pub alla moda. Ma quando il padre la scopre sono guai.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2018, di B. Persichetti, P. Ramsey, Spider Man – Un nuovo universo. Miles, un ragazzino afro-ispanico di New York, viene morso da un ragno radioattivo che gli dà poteri simili a quelli di Spider-Man. Si ritroverà, così, ad aiutare quest’ultimo contro i cattivi.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2004, di Kevin Bray, A testa alta, con Dwayne Johnson, Neal McDonough. Chris Vaughn, un agente delle forze speciali, torna nel paese natale per rifarsi una vita. Una volta sul posto, però, capisce che della tranquillità di un tempo è rimasto molto poco.