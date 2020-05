Mara Venier, a partire dalle ore 14.00 su Rai 1, conduce la puntata del 17 maggio di Domenica In.

La scorsa settimana è tornata, seppur in forma ridotta, l’orchestra diretta da Stefano Magnanensi. Il pubblico è ancora assente ma lo studio si sta lentamente ripopolando. Infatti nel trentaseiesimo appuntamento del contenitore domenicale alcuni ospiti hanno scelto di presenziare accanto alla conduttrice. Mentre altri continuano a collegarsi da remoto.

Domenica In 17 maggio Pamela Prati

Mara Venier ospita in studio Pamela Prati. Dopo mesi di silenzio, la show girl torna in televisione per presentare Come una carezza. La vita, l’amore, il tradimento e il diritto alla felicità. L’autobiografia è nelle librerie giovedì 21 maggio. L’opera è un viaggio introspettivo nella vita pubblica e privata della soubrette del Bagaglino.

La Prati, all’anagrafe Paola Pireddu, racconta degli aneddoti sulla sua famiglia. E ricorda gli esordi come fotomodella. Una parte del libro è dedicata anche alla vicenda di Mark Caltagirone. La storia del fidanzato fantasma è stata al centro del più frenato gossip televisivo. E nella vicenda sono coinvolte anche Eliana Michelazzo e Pamela Pericciolo, ex manager della Prati.

Viktorija Mihajlovic presenta Sinisa mio padre. Il libro, in uscita il 19 maggio, racconta la storia personale del genitore. Sei mesi fa Mihajlovic si è sottoposto di un trapianto di midollo osseo per vincere la battaglia contro la leucemia. La figlia maggiore dell’allenatore del Bologna ripercorre i momenti più significativi della carriera del padre.

Prima di occuparsi della squadra bolognese, Mihajlovic ha giocato in alcune squadre di Serie A come la Sampdoria, la Lazio e l’Inter. Dal libro emerge anche un lato inedito. Viktorija lo descrive come un marito innamorato e padre premuroso.

Achille Lauro, reduce dal Festival di Sanremo con il brano Me ne frego, presenta il suo secondo libro. Dopo l’autobiografia Io sono Amleto, l’eclettico artista torna nelle librerie dal 19 maggio con 16 marzo- l’ultima notte. Nel racconto il cantante si trova a Milano per una serie di appuntamenti lavorativi. E nei momenti di pausa intraprende un viaggio tra i ricordi. Nella ricerca spasmodica di trovare una propria identità creativa, Lauro si confronta con alcuni interlocutori illustri come Morgan e Mara Maionchi.

Domenica In Maria Falcone ricorda la strage di Capaci

In occasione della settimana dedicata alla lotta alla mafia, Maria Falcone si collega dalla Sicilia per illustrare una importante iniziativa. Il 23 maggio del 1992, a causa di un attentato, persero la vita Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della scorta. E in occasione del 28esimo anniversario della strage di Capaci, si svolgerà il flash mob intitolato “Palermo chiama Italia… Al balcone”.

Sabato prossimo, alle ore 18:00, i partecipanti devono distendere un drappo bianco alla finestra o al proprio balcone. Si tratta di un gesto simbolico per ricordare gli eroi che si sono distinti nella lotta alla criminalità mafiosa. I testimonial d’eccezione dell’evento sono Vincenzo Salemme, Lucia Annunziata e Cristina Capotondi.

Infine Mara Venier ospita Stefano Bonaccini. Il Governatore della Regione Emilia-Romagna discute con la conduttrice della ripartenza della stagione turistica. Gli stabilimenti balneari e gli albergatori stanno subendo ingenti perdite economiche a causa delle restrizioni governative.