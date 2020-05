Stasera in Tv giovedì 21 maggio 2020. Rai 1 trasmette il nono e il decimo episodio della serie Vivi e lascia vivere. Lo show Poco di Tanto di Maurizio Battista è stato spostato al mercoledì. Al suo posto la replica del varietà Made in Arteteca.

Stasera in Tv giovedì 21 maggio 2020 programmi reti generaliste

Stasera Rai 1,alle 21.25, manda in onda la quinta puntata di Vivi e lascia vivere, con Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini. Nel nono episodio La verità: il ritorno a Napoli di Renato, il marito di Laura, sconvolge gli equilibri famigliari in quanto tutti lo credevano morto in un incendio. Laura tenta di ricucire i rapporti con i figli ma sono troppo delusi dal suo comportamento. Decide così di tornare da Toni il quale vorrebbe andare via da Napoli per un po’. Inoltre Giada non vuole che la madre sia presente all’università il giorno della sua laurea.

Nel decimo episodio La separazione: Toni viene accusato di omicidio e rischia di mettere in pericolo l’attività di street food di Laura. Renato intanto vince un’ingente somma di denaro che vorrebbe utilizzare per pagare i debiti accumulati. Giovanni è sempre più confuso per i sentimenti che prova nei confronti del fratello di Sara.

Rai 2, alle 21,25, trasmette la replica del varietà Made in Arteteca. Rivediamo lo show dedicato agli Arteteca, una delle coppie protagoniste di Made in Sud. Enzo Iuppariello e Monica Lima interpretano due giovani fidanzati napoletani alle prese con le quotidiane difficoltà relazionali.

Su Rete 4, alle 21.25,va in onda il talk show Dritto e rovescio. Paolo del Debbio si occupa delle riaperture delle attività commerciali del 18 maggio. Ma la crisi economica scaturita dal Covid 19 ha messo in ginocchio le piccole e medie imprese. Alcune di essere preferiscono chiudere definitivamente i battenti anziché proseguire nelle attività.

Stasera in Tv giovedì 21 maggio 2020 I film sulle reti generaliste

Rai 3,alle 21.25, manda in onda il film drammatico del 2013, Rush con Chris Hemsworth. Il film narra la rivalità di due giovani campioni dell’automobilismo negli anni 70. James Hunt e NIki Lauda furono rivali fin dai tempi della Formula 3.

Su Canale 5 , alle 21.25,va in onda il film del 2004 di Carlo Vanzina, In questo mondo di ladri, con Valeria Marini. Nicola, Monica e Walter prendono in affitto una casa di montagna. Ma una volta sul posto scoprono che lo chalet non esiste. Dopo lo shock iniziale studiano una strategia per truffare chi ha tentato di ingannarli.

Infine Italia 1, alle 21.25, trasmette il film fantastico del 2013, Hunger games – Il canto della rivolta parte 1, con Jennifer Lawrence. Dopo la distruzione dell’arena degli hunger games, Katniss gira alcuni filmati per incitare la popolazione a ribellarsi contro il Governo. Nel frattempo il Presidente Snow vuole obbligare Peeta a chiedere un periodo di tregua.

I film trasmessi su Nove, Iris, RaiMovie

Stasera NOVE, alle 21.00, manda in onda il film drammatico del 1995 di Alfonso Arau, Il profumo del mosto selvatico con Keanu Reeves. Paul, un agente di commercio da tempo in crisi coniugale, incontra Victoria, abbandonata dal fidanzato perché aspetta un bambino. La ragazza gli chiedere di fingersi il suo compagno e…

Su Iris , alle 21.00,è previsto il film d’avventura del 2005, The legend of Zorro con Antonio Banderas. Elena chiede il divorzio in quanto Zorro, il marito, la trascura. Nel frattempo Armad si è invaghito della donna. Inoltre escogita un piano per sabotare le elezioni.

Rai Movie, alle 21.10, trasmette il film thriller di D.Jones, Source code, con Jake Gyllenhall. Un soldato entra a far parte di un progetto sperimentale per indagare su un attentato. Sarà destinato a vivere la stessa scena fino a quando non troverà i colpevoli.

I film stasera su Premium

Su Premium Cinema, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 2009, The blind side, con Sandra Bullock. Michael Oher, un giovane afroamericano senza tetto, viene adottato da una famiglia benestante. La madre lo aiuta a realizzarsi nella vita e nello sport. Grazie alle sue potenzialità Michael diventerà un famoso giocatore di football americano.

Premium Cinema Energy, alle 21.15,trasmette il film drammatico del 2013 Il grande Gatsby con Leonardo Di Caprio. Il film narra la storia dell’americano Jay Gatsby, un milionario celebre per i suoi sfarzosi party. Gatsy si innamora di Daisy,. E’ la moglie dell’ex campione di polo Tom Buchanan.

Su Premium Cinema Emotion , alle 21.15,è previsto il film di commedia del 1998, L’amico del cuore. Roberto deve partire per gli Stati Uniti per sottoporsi ad un delicato intervento al cuore. Prima di preparare le valigie ha un sogno da realizzare.Vorrebbe andare a letto con Frida, la moglie svedese del suo migliore amico.

I film trasmessi su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15,va in onda il film del 2018 Il coraggio della verità con Amanda Stenberg. La giovanissima afroamericana Star assiste all’uccisione dell’amico Khalil da parte di un poliziotto bianco. La vicenda, finendo tra le pagine di cronaca, scuoterà l’opinione pubblica in quanto il giovane era disarmato.

Sky Cinema Due, alle 21.15, trasmette il film drammatico del 2018, Il cigno nero, con Natalie Portman. Nina realizza il sogno di diventare la prima ballerino dello spettacolo Il cigno nero. Ma una collega ha intenzione di rubarle il ruolo. La giovane dovrà fare i conti con un tragico destino.

Sky Cinema Family, alle 21.15, trasmette il film fantastico del 2007 di Matthew Vaughn, Stardust con Charlie Cox. Tristan, pur di conquistare il cuore di Vittoria, inizia un rocambolesco viaggio alla ricerca di una stella caduta dal cielo per offrigliela come dono.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00,va in onda il film d’azione del 2018, The equalizer 2- senza perdono, con Denzel Washington. Robert Mccall, dopo aver lasciato la Cia,lavora come tassista. Ma quando l’amica Susan rischia di essere accusata di omicidio, torna in azione.

Infine su Sky Cinema Suspance, alle 21.00, è previsto il film thriller del 2001, I segreti del lago con Tilda Swinton. L’amante del figlio omosessuale di Ibeau muore accidentalmente. E così il ragazzo e sua madre occultano il corpo nel lago. Il killer Alec, che è a conoscenza del fatto, chiede del denaro alla donna in cambio del suo silenzio.