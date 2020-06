Chi l’ha visto?, 3 giugno 2020, Guglielmo e Serena Mollicone

Questa sera, 3 giugno 2020, alle ore 21.15 su Rai 3 andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto. Il programma di approfondimento si concentrerà sulla storia di Guglielmo e Serena Mollicone. L’uomo è scomparso qualche giorno fa in seguito ad un malore. Sono ormai 20 anni che sua figlia Serena è stata uccisa, ma ancora non si è scoperta la verità su ciò che è accaduto.

Inizia il programma. La Sciarelli ricorda Guglielmo Mollicone. L’uomo era stato più volte ospite del programma per parlare della scomparsa di sua figlia Serena. Guglielmo ha lottato a lungo per scoprire la verità e purtroppo se ne è andato via prima di saperla.

Chi l’ha visto?, come è morta Lucia?

Lucia 23 giorni fa è stata ricoverata improvvisamente in ospedale. Sembravano calcoli renali, ma i medici che l’hanno operata hanno scoperto che aveva la milza spappolata. Sergio Palumbo, medico consulente della famiglia, spiega che perchè la milza si rompa in quel modo è necessario un urto di grave entità.

La donna era stata coinvolta in un incidente qualche tempo prima. Era stata tamponata. Palumbo sostiene però che i due eventi non possono essere collegati poichè è passato troppo tempo, la donna sarebbe morta prima.

Il compagno, Vincenzo, racconta che Lucia era caduta dalle scale ad aprile. Le figlie però non ci credono e raccontano di averla accompagnata a riprendere le sue cose a casa sua, probabilmente perchè la donna lo voleva lasciare.

L’uomo per dimostrare che ha sempre trattato bene Lucia, ha chiesto ai giornalisti di Chi l’ha visto di intervistare i vicini. Le loro testimonianze negano qualsiasi litigio tra Vincenzo e Lucia.

La ex moglie di Vincenzo è stata picchiata dopo averlo tradito (secondo quanto racconta lui), ma i parenti di lei raccontano che c’erano già stati atti di violenza.

“Era troppo giovane per andarsene, voglio capire chi le ha fatto del male. Avevamo tante cose da fare con mamma, tante” – dice una delle figlie.

Chi l’ha visto?, la scomparsa di Giuseppe

Giuseppe Fallea, 84 anni, è scomparso lo scorso 13 maggio da Favara (AG). L’ultima a vederlo è stata la nuora. Sembrava sereno, non c’erano motivi perchè si allontanasse da casa.

Giuseppe è scomparso insieme alla sua macchina ed il fatto è sospetto. Il suo cellulare è sempre spento. Le ricerche sono incessanti, ma per il momento non si hanno tracce né di lui né del mezzo. “E’ molto strano. Almeno la macchina si dovrebbe trovare“ – dicono famiglia ed amici.

C’è il timore che l’uomo possa essere incappato in qualche mal intenzionato che possa avergli proposto qualche affare o che possa averlo sedotto facendogli credere di volergli bene per poi fargli del male.

Chi l’ha visto?, Marco – il nipote di Massimiliano Vece

Sempre a Favara è scomparsa qualche tempo fa (600 giorni fa) anche una donna, una ragazza, madre di 2 figli: Jessica. Aveva solo 28 anni, era uscita, diretta in piazza, ma non è mai arrivata. La madre chiede aiuto, chiede ai suoi compaesani di dirle cosa è successo alla figlia. “Qualcuno ha visto” – dice.

Marco, il nipote di Massimiliano Vece, interviene in studio per lanciare un appello allo zio. Il ragazzo è convinto che lo zio stia bene e che si sia allontanato per un momento di difficoltà. “Io mi sento che torna. Magari è stato un attimo di nervoso, ha litigato, se ne è andato, vuole stare da solo…tante se ne pensano. L’importante è che ci ripensa” – dice il ragazzo.

Chi l’ha visto?, Donato morto in seguito ad una rissa

Donato è giovane, pieno di idee e di voglia di vita. Un sabato sera di ottobre va ad una festa universitaria, poi all’improvviso scoppia una rissa.

Viene ricoverato in ospedale per un trauma cranico, entra in coma. Si sveglia dopo qualche giorno, sembra guarito. Poi all’improvviso le sue condizioni peggiorano, entra in coma una seconda volta.

Per l’aggressione vengono indagati Francesco Stallone e Michele Verderosa, due ragazzi di Foggia. L’accusa è omicidio preterintenzionale aggravato da futili motivi. Loro però smentiscono ed affermano di essersi difesi da un aggressione del gruppo di Donato.

I presenti nel bar racconta invece di aver visto Francesco a cavalcioni sopra Donato, mentre lo riempiva di pugni.