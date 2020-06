Stasera in Tv giovedì 4 giugno. Rai 1 trasmette in replica i primi episodi della serie Che Dio ci Aiuti 5 con Elena Sofia Ricci.Su Rete 4 Paolo Del Debbio, nel talk Dritto e Rovescio, intervista Giorgia Meloni.

Stasera in Tv giovedì 4 giugno 2020 programmi reti generaliste

Rai 1, alle 21.25, manda in onda le repliche della fiction Che Dio ci aiuti 5, con Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi. Nell’ episodio Omnia in bonum: Mentre Suor Angela e Suor Costanza aspettano una nuova ragazza da ospitare in convento, Nico dà un bacio ad una sconosciuta prima di incontrare Asia. A sorpresa torna anche Azzurra la quale rivela di essere la nuova proprietaria. Nell’ episodio Come nelle favole: Valentina si sarebbe gettata dal balcone della sua abitazione. Ed è andata in coma. Gabriele è attanagliato dai sensi di colpa perché si è pentito di averla lasciata andare. Nel frattempo Azzurra cerca di reperire informazioni sulla vita privata dell’amica.

Su Rete 4, alle 21.25, va in onda il talk show Dritto e rovescio. Paolo del Debbio si occupa della retrocessione economica e dell’aumento, dall’ inizio della pandemia, dei prezzi dei beni di prima necessità. Inoltre intervista Giorgia Meloni su temi di attualità politica. Lo scorso 2 giugno la leader di Fratelli d’Italia,è scesa in piazza con il Centro Destra per manifestare contro l’attuale Governo.

Su Canale 5, alle 21.25, è previsto il telefilm New Amsterdam con Ryan Eggold. A causa di una fuga di pazienti del carcere, l’ospedale viene chiuso. E Sharpe e Max potrebbero trovarsi in pericolo. Bloom deve accantonare il suo dolore per aiutare un paziente. Mentre Iggy è costretto ad affrontare i problemi all’ interno proprio matrimonio prima che vada a rotoli.

Stasera in Tv giovedì 4 giugno 2020 I film sulle reti generaliste

Rai 2, alle 21.25, trasmette il film d’azione del 2018, Escape plan 2-Ritorno all’ inferno con Sylvester Stallone. L’esperto di sistemi di sicurezza Ray Breslin deve aiutare un suo collaboratore che è rinchiuso in una prigione infernale. Per riuscire nell’ impresa dovrà sfruttare tutte le proprie abilità.

Inoltre Rai 3, alle 21.25, manda in onda il film drammatico del 2018 di Florian Henckel, Opera Senza Autore; con Sebastain Koch. Il giovane artista Kurt Barnert ha vissuto un’infanzia difficile, segnata dalla perdita della zia uccisa dai nazisti. Sarà costretto ad affrontare i fantasmi del passato quando si innamora di Ellie. La ragazza è la figlia dell’assassino di sua zia.

Infine su Italia 1, alle 21.25, è previsto il film di commedia del 2008, Il cosmo sul comò, con Aldo, Giovanni e Giacomo. La pellicola è suddivisa in quattro episodi e racconta i dialoghi surreali all’ ombra di un ginko biloba tra il maestro Zen Tsu Nam e i discepoli Pin e Puk.

I film trasmessi su Iris, Paramount, Cine 34

Iris, alle 21.00, manda in onda il film thriller del 1997, Dante’s Peak – La furia della montagna, con Pierce Brosnan. In una cittadina americana si risveglia un vulcano. Lo studioso Harry Dalton lancia subito l’allarme sulla sua pericolosità. Ma i cittadini sono scettici.

Inoltre su Paramount Network , alle 21.00, è previsto il film di commedia del 2013, Come farsi lasciare in 10 giorni, con Kate Hudson. Andy è una giornalista e deve scrivere un articolo su come farsi lasciare in 10 giorni. Nel frattempo il pubblicitario Benjamin vuole conquistare una donna nello stesso lasso di tempo.

Cine 34, alle 21.15, trasmette il film giallo del 1971 di Luciano Ercoli, Una sull’ altra con Jean Sorel. George riceve un’ingente somma di denaro dopo la morte di sua moglie. La consorte aveva stipulato un’assicurazione per la vita tenendolo all’ oscuro. Una sera però, incontra una donna identica alla moglie e….

I film stasera su Premium

Premium Cinema, alle 21.15, trasmette il film thriller del 2018 Il testimone invisibile con Riccardo Scamarcio. L’imprenditore di successo Andrea Doria trascorre la notte con la sua amante in una camera d’albergo. Ma al suo risveglio trova il corpo senza vita della donna, steso accanto al suo. Dovrà difendersi dall’ accusa di omicidio.

Inoltre su Premium Cinema Energy, alle 21.15,è previsto il film d’azione del 2008, Death race con Joan Allen. Un ex pilota si trova in carcere ingiustamente perché è accusato di aver ucciso la moglie. La direttrice della prigione lo obbliga a partecipare alla Death Race, una gara di corsa su macchine armate di mitraglie e lanciafiamme.

Premium Cinema Emotion, alle 21.15,manda in onda il film fantastico del 2013 Gravity con Sandra Bullock. L’astronauta Matt Kowalski e la dottoressa Ryan Stone sono andati in missione nello spazio a bordo dell’Explorer. Quando la loro navicella viene colpita e distrutta, dovranno trovare il modo di sopravvivere.

I film trasmessi su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, è previsto il film d’azione del 2002, The bourne identity con Matt Damon. Un uomo è stato ripescato da un peschereccio vicino Marsiglia. E’ gravemente ferito ed ha perso la memoria. Col tempo scopre di chiamarsi Jason Bourne e di essere un killer che lavora per la CIA.

Sky Cinema Due, alle 21.15, manda in onda il film di commedia del 2009, Solo cose belle con Barbara Abbondanza. Benedetta è la figlia del Sindaco di un paesino in Emilia-Romagna. Quando fa conoscenza con i membri di una casa famiglia finisce per innamorarsi perdutamente di Kevin, uno degli ospiti.

Inoltre Sky Cinema Family, alle 21.15, trasmette il film di commedia del 2009, Il segreto di Noemie con Camille Felton. La piccola Noemie viene lasciata spesso sola dalla madre e dal padre. Ma di lei se ne occupa la vicina del piano di sopra che le racconta storie bellissime…

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film d’azione del 2014, Outcast- L’ultimo templare con Hayden Christensen. Arken deve difendersi dal fratello che ha intenzione di ucciderlo per ereditare il trono. Spera di salvarsi affidandosi alla sorella e ad un soldato stanco della guerra.

Infine Sky Cinema Suspance, alle 21.00, manda in onda il film thriller del 2018, The vanishing- Il mistero del faro con Gerard Butler. James,Donald e Thomas decidono di accettare il lavoro come guardiani di un faro in un’isola sperduta scozzese. Tutto trascorre con estrema tranquillità fino a quando scoprono un baule carico d’oro.