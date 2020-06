La serie Jams sottotitolo #UnitiPiùCheMai, in versione speciale lockdown arriva da lunedì 8 giugno su Rai Gulp e in contemporanea su Rai Play.

Al centro della serie in cinque episodi, la vita dei ragazzi ai tempi della quarantena e dell’emergenza Coronavirus. A produrre è Simona Ercolani con la Stand by me insieme a Rai Ragazzi. L’appuntamento è alle 20.40.

Jams speciale lockdown

Jams è incentrata soprattutto sui principali problemi vissuti dai ragazzi ai tempi dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid – 19.

Parlano i quattro protagonisti amatissimi dal pubblico dagli 8 ai 12 anni a cui la serie è rivolta. Joy, Alice, Max e Stefano raccontano come si è svolta la loro vita quotidiana con le scuole chiuse, e la necessaria permanenza in casa.

C’è la preoccupazione di un ragazzo per il nonno anziano che si ammalerà di Covid -19. E l’ansia per un genitore in prima linea nel lavoro in ospedale.

C’è poi la parte scolastica a cui far fronte con una nuova quotidianità che li impegna a seguire le video-lezioni da casa per essere in pari con i programmi delle varie discipline.

E poi ecco sbocciare amicizie in chat. E la vita si trasferisce sui balconi che diventano il nuovo centro di vita, in una realtà momentaneamente addormentata. Singolare e commovente caratteristica: i bigliettini che vengono passati di balcone in balcone. Non manca un nuovo contest musicale virtuale.

La serie inizia dal mese di marzo 2020, quando i Jams, come tutti gli italiani, devono soggiornare entro casa per difendere se stessi e gli altri dall’incubo della pandemia..

Jams è stata realizzata seguendo tutti i protocolli di sicurezza previsti dal Governo.

La trama sella serie

I quattro amici protagonisti della serie, cercano di restare vicini grazie ai social e al mondo digitale. La scuola prosegue tramite la didattica a distanza, con difficoltà ma anche con momenti distensivi.

Ognuno vive e reagisce in modo diverso: Alice (Giulia Cragnotti) deve affrontare la preoccupazione per il nonno affetto una malattia ai polmoni contratta anni prima sul lavoro. Purtroppo prenderà il Covid.

Joy (Sonia Battisti) soffre di solitudine, perché il padre è rimasto fuori città ad accudire la nonna. La madre, infermiera, è impegnata in ospedale in turni molto faticosi per fronteggiare l’emergenza medica.

Stefano (Luca Eduardo Varone), abituato alla libertà ed ai continui viaggi, soffre per la costrizione dentro casa. Cerca così di trascorrere molto tempo in giardino, dove conosce meglio una vicina di casa che considerava solo una “rompiscatole”.

Infine Max (Andrea Dolcini) non ha dimenticato la drammatica esperienza dell’anno precedente ed usa i social in maniera limitata.

Presente come guest star, nel ruolo di se stessa Martina Attili impegnata insieme ao ragazzi in un nuovo contest musicale.