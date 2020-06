Uomini e donne 7-8 giugno anticipazioni e riassunto puntate precedenti

Ecco le anticipazioni di quanto accade a Uomini e donne nella settimana 7-8 giugno. L’appuntamento è su Canale 5, nel day time pomeridiano, con Maria De Filippi.

Uomini e donne anticipazioni 7-8 giugno 2020 e riassunto puntate precedenti

Uomini e donne anticipazioni settimana 7-8 giugno. Molte le nuove dinamiche di Uomini e donne che ci sono nelle puntate della settimana, sia per quanto riguarda il trono classico che quello over.

Intanto, andiamo indietro nel tempo. La scorsa settimana, il 3 giugno, Aurora e Giordano hanno cercato di chiarire le loro incomprensioni. Giordano si è detto interessato ad Aurora, ma molto attratto fisicamente da Sonia. Ciò nonostante Aurora ha rivelato di voler continuare a frequentare l’uomo.

Pamela ed Enzo sono riusciti a riappacificarsi. Enzo è intervenuto in trasmissione per raccontare di aver fatto recapitare a Pamela una lettera di diffida e di voler chiudere il loro rapporto. Pamela è intervenuta a sua volta chiedendo delle scuse per la “guerra del fango” avvenuta sui social. Solo l’intervento di Maria è riuscito a smussare gli angoli dei loro attacchi ed a fargli trovare un punto d’incontro. I due si sono lasciati pacificamente.

Uomini e donne, Veronica e Giovanni

Veronica e Giovanni hanno parlato delle chat. Dopo un’accesa discussione, Veronica si è detta disposta a mostrare il contenuto del proprio cellulare. Giovanni ha controllato, ma non ha trovato nulla di compromettente. L’uomo ha deciso però di abbandonare il programma perchè troppo deluso dal comportamento della donna.

Veronica ha raccontato – commossa – il giorno in cui il suo ex fidanzato le disse di non amarla più. Partecipando a Uomini e donne aveva deciso di rimettersi in gioco ed era contenta di aver iniziato a frequentare Armando, ma è ferita dal fatto che oggi lui sia il suo “più spietato accusatore” e sia “confidente” del suo ex. Oggi Veronica era molto presa da Giovanni.

Uomini e donne riassunto puntata 4 giugno

In seguito alla scelta di Giovanni di abbandonare il programma, anche Veronica ha espresso la propria volontà di andarsene perchè senza di lui non avrebbe senso restare.

Maria ha sottolineato che questa dimostrazione avrebbe dovuto essere importante per Giovanni. L’uomo ha rivelato di non riuscire a fidarsi ed di avere paura che se dovesse finire il rapporto lei possa soffrire a causa sua. Abbandonate le incertezze, i due hanno deciso però di lasciare lo studio insieme.

Giovanna ha incontrato “Alchimista” (Davide). I due hanno fatto una passeggiata insieme, ma la loro esterna è stata interrotta da Sammy, che è intervenuto provocando più volte il suo antagonista. Dopo che Sammy se ne è andato, Davide è sembrato piuttosto rabbuiato, ma poi si è rasserenato.

Nel corso dell’esterna con Sammy, Giovanna ha dichiarato di non aver gradito il suo gesto. I due hanno discusso, ma alla fine hanno trovato un punto d’incontro.

Uomini e donne, Giovanna divisa tra Sammy e Davide

Tornati in studio Nicola ha difeso Davide e tra lui e Sammy è scoppiata la polemica. Quest’ultimo però si è detto interessato solo a Giovanna, salvo poi tentennare e sviare dopo la domanda di Maria in merito ad un possibile sì o un possibile no.

Giovanna, delusa sia da Sammy che da Davide, non ha voluto ballare con nessuno dei due ed ha avvertito Nicola: se farà soffrire la sua amica Gemma dovrà vedersela con lei. Spronata da Maria a fare un nome, Giovanna ha scelto Sammy e Davide ha abbandonato lo studio. Lei lo ha seguito.

E’ intervenuto Alessandro per chiarire alcune questioni dopo la pubblicazione su “Chi” di un estratto dal libro di Pago, ex di Serena, che racconta di Temptation Island e di una storia tra lei e Alessandro. Gabriele Parpiglia, presente in studio, gli ha fatto una serie di domande. Alessandro è sembrato elusivo, dicendo che ci sono stati un paio di incontri e sottolineando che non si risponde a domande del genere su una donna con un figlio piccolo.

Uomini e donne riassunto puntata 5 giugno