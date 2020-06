Donatella Bianchi, a partire dalle 14:00 su Rai 1, torna con la puntata del 13 giugno di Linea Blu. La conduttrice dedica la puntata al rapporto tra le donne ed il mare. E ripropone molte protagoniste che si sono affermate in competizioni specifiche.

Linea Blu 13 giugno la campionessa Alessandra Sensini

Nella puntata del 13 giugno Donatella Bianchi si occupa dei personaggi femminili che sono riusciti a trasformare la passione per il mare in un mestiere. Si inizia dalla campionessa olimpionica Alessandra Sensini, la donna più medagliata nel windsurf italiano.

La Sensini ha partecipato sei volte ai Giochi Olimipici. Ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Sydney (2000), la medaglia d’argento a Pechino nel 2008 e due bronzi. Uno alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996 e l’altro ad Atene otto anni più tardi, nel 2004. Dal 2017, invece, ricopre il ruolo di Vicepresidente del Coni.

La campionessa racconta ai telespettatori come ha affrontato il periodo di lockdown. E quali emozioni ha provato nel tornare in mare dopo mesi di stop.

Successivamente Donatella Bianchi ripropone l’intervista a Antonella Scarciglia. La giovane trentenne è riuscita, grazie alla sua tenacia, a realizzare un sogno: diventare il comandante del rimorchiatore Asmara della flotta Baretta nel porto di Brindisi. La passione per la nautica le è stata trasmessa dal padre che rinunciò alle sue aspirazioni per non allontanarsi dalla famiglia.La Scarciglia ha combattuto contro i pregiudizi di un mondo prettamente maschile, diventando la prima donna comandante della città pugliese.

Linea Blu Le tartarughe caretta caretta

Nella puntata del 13 giugno Donatella Bianchi si reca a Linosa per incontrare due giovani donne che si occupano della tutela delle tartarughe del Mar Mediterraneo. In particolare della specie caretta caretta, considerata la più grande al mondo.

Questa creatura marina sceglie spesso le Isole Pelagie per deporre le uova perché trova un clima ideale per la nidificazione. Molti esperti e volontari si occupano del monitoraggio dei nidi. E condividono le statistiche in un database condiviso con altre Aree Marine protette italiane.

Le tartarughe caretta caretta vengono tenute sotto controllo dai biologici in quanto sono a rischio estinzione. Sono infatti minacciate dalla pesca incontrollata dell’uomo e dall’inquinamento di plastica nel mare. Ogni anno infatti migliaia di tartarughe finiscono nelle reti dei pescatori o muoiono per soffocamento da materiale plastico.

Inoltre la conduttrice si sposta in Sardegna per occuparsi del “mermaiding”. Si tratta di una nuova disciplina acquatica che sta spopolando nel nostro Paese. Consiste nell’ imparare a nuotare con la coda da sirena. I promotori del progetto “nuotare con le sirene” raccontano come nasce l’idea di dare vita a dei corsi per bambini ed adulti.

Infine Fabio Gallo intervista Marianna De Micheli. L’attrice, nota al pubblico per aver preso parte alla soap opera Centovetrine (nel ruolo di Carol Grimani), racconta la sua passione per il mare.