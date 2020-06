Stasera in tv 21 giugno 2020. Rai 1 propone la replica di Non dirlo al mio capo. Canale 5 l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. Puntata speciale di Non è l’arena con Massimo Giletti.

Stasera in tv 21 giugno 2020 programmi in onda

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Non dirlo al mio capo. Due episodi. Il primo s’intitola, “La vita che verrà”. Enrico (Lino Guanciale) difende una banca che ha ridotto i clienti sul lastrico, ma questo gli costa un’aggressione. Intanto Lisa (Vanessa Incontrada) riceve numerosi inviti dai corteggiatori conosciuti alla festa: Marta la convince ad accettarli. A seguire, il secondo episodio: “Premio o punizione”. Lisa scopre che Fabrizio insegna nella scuola dove studia la figlia; lui le chiede di uscire insieme ma lei, per quanto non sia indifferente al suo fascino, è ancora presa da Enrico.

Su Canale 5, alle 21.20, l’ultima puntata del talk show Live – Non è la D’Urso. Ultima puntata della stagione per Barbara d’Urso, che è rimasta sempre in onda, sei giorni su sette, anche nei primi mesi della pandemia. Un vero tour de force che riprenderà a settembre: il 7 è previsto il ritorno di “Pomeriggio Cinque”, il 13 quello di “Domenica Live” e “Live – Non è la d’Urso”. E poi il GF.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena – Best. Rivediamo il meglio del talk di Massimo Giletti. Buoni gli ascolti delle ultime puntate con uno share intorno all’8%, con punte dell’8,8%. Tra gli argomenti trattati: la scarcerazione dei boss mafiosi durante l’emergenza coronavirus.

Su Tv8, alle 21.30, la fiction Gomorra – La serie, con Fortunato Cellino. Il clan capeggiato dal boss Pietro Savastano è molto potente: spaccio di droga, appalti truccati e traffici illeciti di rifiuti. Ma i Conte vogliono appropriarsi del business.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. La ricerca del ristorante degno di meritare il titolo di “Little Big Italy” porta oggi Francesco Panella a Los Angeles. Tre le prove per i ristoratori: un piatto scelto dai concorrenti, il cavallo di battaglia del ristoratore e uno fuori menù scelto dal conduttore.

I film di questa sera domenica 21 giugno

Su Raitre, alle 21.20, il film drammatico del 2017, di Fatih Akin, Oltre la notte, con Diane Kruger, Numan Acar. La vita di una donna tedesca, Katja (Diane Kruger), viene distrutta quando un attentato dinamitardo costa la vita al marito e al figlio. Il suo dolore aumenta quando durante il processo, i colpevoli – due fanatici neonazisti – vengono incredibilmente assolti. Allora la donna decide di farsi giustizia da sola.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2015, di Leonardo Pieraccioni, Il Professor Cenerentolo, con Leonardo Pieraccioni, Laura Chiatti. Per evitare il fallimento della ditta, Umberto tenta un colpo in banca, ma viene arrestato. Una sera, durante un dibattito aperto al pubblico, conosce in carcere la bella Morgana.

Su Rete 4, alle 21.25, il film drammatico del 1999, di Frank Darabont, Il miglio verde, con Tom Hanks, David Morse. Louisiana, 1935. L’afroamericano John Coffrey (Michael Clarke Duncan) viene condannato alla pena capitale per l’omicidio di due bambine. Nel braccio della morte, sotto la sorveglianza della guardia Paul Edgecomb (Tom Hanks), mette in mostra poteri sovrannaturali che cambieranno chi lo circonda.

Su Italia 1, alle 21.30, il film commedia del 2012, di Todd Phillips, Una notte da leoni 3, con Bradley Cooper, Ed Helms. Phil (Bradley Cooper), Stu e Doug devono accompagnare Alan in una casa di cura e anche questa volta finiscono nei guai. Durante il viaggio, infatti, Doug viene rapito da Marshall, un criminale che ha un conto in sospeso con Leslie Chow. Quest’ultimo, nel frattempo, è riuscito a evadere dal carcere.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film thriller del 2007, di Gavin Hood, Rendition – Detenzione illegale, con Reese Witherspoon. L’egiziano El-Ibrahim, accusato dagli Usa di essere un terrorista, viene portato in un luogo segreto perché confessi. La moglie Isabella, cittadina americana, si batte per lui.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2016, di Susanna White, Il traditore tipo, con Ewan McGregor. In vacanza a Marrakech, Perry e la moglie Gail incontrano il milionario russo Dima. L’uomo, che si rivela essere un mafioso, li trascinerà nei suoi affari in modo sempre più pericoloso.