La prima puntata della nuova edizione di Cose Nostre, va in onda lunedì 22 giugno su Rai 1. L’appuntamento è in seconda serata alle 23.50. Il programma questa sera è dedicato a Domenico Noviello.

Cose nostre 2020 la storia di Domenico Noviello

La prima puntata di Cose nostre racconta la storia umana e professionale di Domenico Noviello. Si trattava di un uomo onesto e perbene che ha avuto il coraggio di denunciare il clan dei Casalesi per estorsione. Dopo sette anni dal suo gesto di coraggio ha pagato con la vita la sua rettitudine morale.

Un uomo che si è ribellato a un’organizzazione criminale, quella dei Casalesi, tra le più spietate e feroci. Il clan gestiva ogni settore produttivo, dagli esercizi commerciali, alle imprese, agli appalti pubblici, al traffico di stupefacenti a quello dei rifiuti.

Giuseppe Setola feroce killer della famiglia Bidognetti nel 2008 evade e diventa reggente del clan, cerca di riaffermare il predominio sul territorio con omicidi efferati e vere e proprie stragi.

La scelta di Mimmo Noviello, in quest’ ottica criminale, doveva essere punita in modo eclatante. Cade così un uomo innocente che ha difeso il suo lavoro e non ha esitato a schierarsi dalla parte della legalità.

Cose nostre e il racconto dell’attualità

Cose nostre racconta l’attualità. L’obiettivo è presentare ai telespettatori storie positive di persone che non si sono mai piegate allo strapotere della criminalità organizzata, soprattutto della Mafia, della Camorra e della ‘Ndrangheta. Persone che hanno combattuto fino al sacrificio della vita per cercare la verità su fatti drammatici come ad esempio l’uccisione dei propri familiari.

E l’esempio che viene presentato nella puntata d’esordio è rappresentativo di una società che non si arrende ed ha ancora valori in cui credere.

Anche nelle altre tre puntate che vanno in onda successivamente si pone l’attenzione su persone positive, uomini e donne di valore e di grande dirittura morale.