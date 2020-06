Soliti Ignoti – Il ritorno di oggi 22 giugno 2020, va in onda come di consueto alle 20.30 su Rai 1. I concorrenti in gara sono Vip nostrani che giocano per beneficenza. I montepremi vinti durante le puntate in onda dallo scorso 4 maggio dei Soliti Ignoti Il ritorno, condotto da Amadeus, vengono infatti devoluti alla Fondazione Caritas.

Soliti Ignoti Il ritorno 22 giugno 2020 – Gioca Laura Chimenti

La concorrente Vip di stasera è la giornalista Laura Chimenti. Tra le professioni da abbinare agli 8 ignoti in studio ci sono particolarità come un burattinaio, uno chef per cani, e un mago.

L’ignoto 1 è vestito con un abito tradizionale da arti marziali. Laura Chimenti non ha dubbi: è lui il maestro di Karate.

Il secondo ignoto è più difficile da decifrare. La giornalista ci pensa, quindi decide di ricorrere al primo dei tre indizi a sua disposizione. Gli indizi sono: da adolescente uscivo di casa di nascosto dalla finestra; mi occupo di una cosa sempre a rischio; prima di fare qualcosa di importante tocco ferro, un corno, e mi butto del sale alle spalle. L’ipotesi di Laura Chimenti è che l’ignoto sia un avvocato che tutela la privacy. Indovina, e aggiunge al montepremi 66.000 Euro.

Anche l’abbigliamento del terzo ignoto è particolare. Il cilindro e l’abito nero fanno intuire che possa essere la maga. Infatti è proprio così.

“Il tuo primo piano è un’immagine rassicurante!” dice Amadeus alla giornalista. “Infatti Benigni mi ha detto che sono una congiunta per lui!” risponde lei.

Soliti Ignoti Il ritorno 22 giugno 2020 – L’imprevisto da 100.000 Euro

L’ignoto 4 vale ben 100.000 Euro, e nasconde l’insidia dell’imprevisto. Se Laura Chimenti non dovesse indovinare, il suo montepremi verrebbe azzerato. Purtroppo, non indovina: l’ignoto numero 4 non ha nulla a che fare con i Robot da Cucina.

Per evitare di sbagliare nuovamente, per l’ignoto 5 viene chiesto il secondo aiuto. Gli indizi sono: una mia mania giornaliera è avere le scarpe sempre pulite; grazie a me mangiano in tanti, una volta per errore ho giocato due volte la stessa schedina. Era vincente, e ho vinto due volte. Anche l’ignoto 5 nasconde un imprevisto, oltre a 32.000 Euro. Per fortuna, Laura indovina: è lui che allestisce Food track.

L’ignoto numero 6 veste abiti apparentemente normali. Ma dalla cintura pende uno strano lembo di stoffa, che fa pensare a un abito in miniatura. Dopo qualche dubbio, a Laura viene in mente che quello potrebbe essere l’abitino di una marionetta. Ha ragione: l’ignoto 6 nasconde proprio un vestito per marionette attaccato alla cintura.

Angela, 51 anni, è l’ignoto numero 7. Per indovinarne la professione Laura chiede di usare il suo ultimo indizio: mio marito era un mio carissimo amico, poi dopo 9 anni ci siamo fidanzati; quando stendo la biancheria ho un mio criterio mentale; i miei clienti li incontro tutti personalmente. Ascoltando il terzo indizio Laura Chimenti ipotizza che sia lei la rappresentante di Robot da Cucina. Indovina, e somma 16.000 Euro al montepremi.

Infine, l’ignoto 8, il cui passaporto vale 23.000 Euro, secondo Laura rimbosca aree verdi. Invece, è lo chef per cani.

Il parente misterioso

Entra in studio il parente misterioso. La posta in gioco sono i 51.000 Euro di montepremi accumulati fino ad ora.

Laura Chimenti ipotizza inizialmente un legame di parentela con gli ignoti numero 4 e numero 8. Il parente misterioso, il signor Paolo, è il papà di uno degli ignoti. Laura decide di dimezzare il montepremi per escludere automaticamente 4 ignoti. “Meglio pochi che niente” commenta la giornalista ad Amadeus. I due ignoti individuati da Laura, però, restano in gioco.

Visti di profilo gli ignoti rimasti, Laura si sente sicura, e senza ricorrere al binocolone dichiara che il parente misterioso è il padre dell’ignoto numero 4. Una volta confermata la scelta, Amadeus lascia in gioco solo gli ignoti 4 e 8. Gli stessi su cui Laura aveva un dubbio all’inizio del round. Per fortuna ha indovinato: Paolo, il parente misterioso, è proprio il figlio dell’ignoto 4.

Laura Chimenti vince 25.500 euro da devolvere alla Caritas.