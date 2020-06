Stasera in tv 23 giugno 2020. #Cartabianca e Fuori dal Coro vanno in onda per il consueto appuntamento del martedì su Rai 3 e Rete 4. I servizi di Le Iene Show, invece, sono trasmessi su Italia 1. Ecco nei dettagli la programmazione.

Stasera in tv 23 giugno 2020 – programmi Rai

Il film Il crimine non va in pensione va in onda alle 21.25 su Rai 1. Un’imprevedibile banda di anziani che vive nella casa di riposo “La Serenissima” tenta un furto al Bingo locale per aiutare Edda, una signora del centro che ha di recente perso tutti i suoi risparmi. Nel mal assortito gruppo ci sono l’ex generale di brigata Alfio, il portantino Sasà, Donato, elegante ottantenne gay, Romeo, ex stornellatore romano, Ersilia, la più anziana, ma anche la più vispa, Michele e Maria, una coppia bolognese, e Teresa, zia di Sasà.

Stefano di Martino e Fatima Trotta conducono la seconda puntata della decima edizione di Made in Sud alle 21.20 su Rai 2. Molti comici che propongono i loro sketch nella trasmissione proviene da Napoli e dal Sud Italia (da cui deriva il titolo della trasmissione).

Su Rai 3 alle 21.20, va in onda la nuova puntata di #Cartabianca. Il talk condotto da Bianca Berlinguer affronta temi inerenti la politica e la stretta attualità, con ospiti in studio o in collegamento.

Stasera in tv 23 giugno 2020 – programmi Mediaset

Fuori dal Coro, il coreografico talk di Mario Giordano, è in onda alle 21.25 su Rete 4. Il conduttore affronta con uno stile personale argomenti attuali, ma spesso controversi. Con lui sono presenti ospiti provenienti dal mondo della politica o dell’economia.

Canale 5 propone alle 21.21 il film Vittoria e Abdul. La protagonista è la regina Vittoria, sovrana del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda e Imperatrice d’India dal 1876. Durante gli ultimi anni del suo lunghissimo regno la sovrana stringe una forte amicizia con Abdul Karim, giovane sbarcato in Inghilterra per servire a tavola durante il Giubileo d’oro della sovrana.

Su Italia 1 alle 21.15 è trasmesso il classico appuntamento del martedì con Le Iene Show. Il sito ufficiale Iene.it propone alcune anticipazioni dei servizi in onda stasera, insieme a molte clip esclusive disponibili solo in streaming su internet. Attraverso il sito è inoltre possibile rivedere per intero l’ultima puntata andata in onda martedì scorso, oppure i singoli servizi che la compongono.

I programmi La7, TV8 e Nove

Su La7 va in onda alle 21.15 il film JFK – Un caso ancora aperto. Jim Garrison è il procuratore incaricato di indagare sull’assassinio del presidente John Fitzgerald Kennedy. Il film propone una fedele ricostruzione storica degli eventi realmente accaduti.

TV8 propone alle 21.30 il film fantasy Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato. In esso sono narrati gli avvenimenti che precedono la trilogia del Signore degli Anelli, in particolare il viaggio affrontato dall’allora giovane Bilbo Beggins. Compresi quelli che lo hanno portato, alla fine, a possedere l’Anello di Sauron.

Infine, alle 21.15 su NOVE va in onda G.I. Joe – La vendetta, film spy-action. Il presidente degli Stati Uniti è in pericolo. Ma il gruppo paramilitare Cobra, che ha ordito il piano contro il presidente, può essere fermato solo dai membri della squadra speciale G.I. Joe.

I film in onda su Sky Cinema

Su Sky Cinema canale 304 va in onda alle 21.00 il film I pinguini di Madagascar. Il successo del cartone animato Madagascar ha permesso ai quattro pinguini di ottenere una pellicola stand-alone dedicata al loro background e alla loro storia.

Su Sky Cinema canale 305 è invece trasmesso alle 21.00 l’ultimo film della saga Lo Hobbit: La battaglia delle cinque armate. Dopo la morte del drago Smaug nella Terra di Mezzo si scatena un conflitto, a vantaggio del terribile Sauron, determinato ad attaccare la Montagna Solitaria a capo del suo esercito di Orchi. Intanto, Bilbo Baggins e’ riuscito a impossessarsi della leggendaria Arkengemma.