Da questa sera lunedì 29 giugno 2020, torna In onda con David Parenzo e Luca Telese. Conclusa la stagione di Otto e mezzo, arrivano i due giornalisti a prendere il posto di Lilli Gruber nell’access prime time di La7.

In onda 29 giugno 2020 prima puntata con Parenzo e Telese

I due giornalisti Davide Parenzo e Luca Telese riprendono il loro posto in palinsesto nella fascia dell’access prime time della rete di Urbano Cairo. E, come ospite della prima puntata del talk annunciano la presenza del Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri

Come già negli anni precedenti, la rete punta sull’informazione anche per tutta l’estate. Al centro delle puntate come sempre l’attualità politica le discussioni e le tensioni tra i partiti. Si parla anche di economia, cronaca, attualità.

Vi si aggiungono poi le prospettive future del nostro paese dopo l’emergenza sanitaria ed economica degli ultimi mesi che ha coinvolto e messo a dura prova il mondo intero.

Con David Parenzo e Luca Telese In onda resta in video fino alla seconda metà di settembre, quando torna Lilli Gruber.

Ospite della prima puntata sarà il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. A dialogare con lui, il direttore de La Stampa Massimo Giannini e l’economista Veronica De Romanis.

In onda altri appuntamenti in prime time

Come avvenuto anche in passato, In onda in due giorni infrasettimanali, ha una versione più lunga. Intanto l’orario di trasmissione è sempre, lunedì al sabato in diretta alle 20.30. Ma prevede due appuntamenti settimanali lunghi al martedì e al giovedì che occupano parte della prima e della seconda serata.

David Parenzo e Luca Telese insieme ai loro ospiti in studio e in collegamento hanno suscitato molte discussioni finite all’attenzione dei media. E spesso i toni sono stati anche sopra le righe.

La prima puntata del talk è stato uno speciale trasmesso la domenica del 27 giugno 2010 e dedicata al trentennale della Strage di Ustica.

Successivamente ha proseguito regolarmente le trasmissioni dal 28 giugno. Creato dai giornalisti Luisella Costamagna e Luca Telese, il programma è stato da loro condotto per le prime tre edizioni.