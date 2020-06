Alle 10 di oggi, lunedì 29 giugno, esordio in diretta su TV8 per Ogni mattina, condotto da Alessio Viola e Adriana Volpe. Con il nuovo, inedito contenitore di informazione e intrattenimento, la rete di Sky completa la trasformazione di palinsesto che la proietta in una sfida mirata ai competitor generalisti. Appuntamento dal lunedì al venerdì, per quattro ore al giorno, fino al prossimo autunno.

Ogni mattina diretta 29 giugno su Tv8 – Con Alessio Viola e Adriana Volpe

Ogni mattina è uno show in diretta che muove dall’attualità, tra cronaca, commenti e interviste. Spazio, però, anche a finestre leggere, vicine all’intrattenimento. Secondo le anticipazioni, ci saranno momenti dedicati alla cucina, allo spettacolo e alla cronaca rosa. Nelle intenzioni degli autori, inoltre, nessun cedimento ad animosità e litigi, per dare al programma una’identità serena e un linguaggio comprensibile. Il programma sarà interrotto alle 12:00 da un altro esordio: quello di Tg8, il primo telegiornale della rete.

A partire già da oggi, 29 giugno, ad Ogni mattina i conduttori saranno affiancati da una squadra di primo piano. Selvaggia Lucarelli con un editoriale sui temi del giorno e Daniele Piervincenzi con servizi dal territorio completano il team dedicato al’informazione. L’ex inviato di Nemo e Ragazzi contro, aggredito ad Ostia nel 2017 da un esponente del clan Spada, torna appieno al suo lavoro dopo un periodo altalenante segnato da quell’aggressione.

Mentre, Aurora Ramazzotti e Flora Canto fanno da ponte con il mondo dei social network e dello spettacolo. Missione cui dà manforte Giovanni Ciacci, reduce dal successo di Vite da copertina, a suon di gossip e pagelle sui vip. L’attore Luca Calvani, invece, solca l’Italia alla ricerca di luoghi e storie da raccontare. Infine, da segnalare l’approdo su TV8 di Edoardo Stoppa, che saluta Striscia la notizia per inaugurare la pagina di Ogni mattina dedicata all’ambiente.

Per i conduttori, Ogni mattina su Tv8 è una scommessa. Archiviata in modo tumultuoso l’esperienza in Rai, Adriana Volpe arriva dal Grande Fratello Vip, a seguito del quale sembrava destinata a rimanere in casa Mediaset.

Alessio Viola è un volto storico di SkyTg24, tra i più conosciuti e apprezzati. Da tempo ha dirottato parte delle sue energie nel ridisegnare l’identità di TV8, ma Ogni mattina è il suo primo appuntamento generalista.