C’è tempo per esordisce in diretta, questa mattina, lunedì 29 giugno 2020, alle 11.35 su Rai 1. Al timone del nuovo programma del palinsesto mattutino Rai ci sono Anna Falchi e Beppe Convertini. Una coppia inedita che segna il ritorno di Anna Falchi sul piccolo schermo. L’attrice aveva infatti deciso di prendere del tempo per sé e per la figlia appena nata.

Il format inedito di C’è tempo per va in onda dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 11.20 del mattino. Solo la puntata di oggi, 29 giugno, è prevista alle 11.35, perché Rai 1 ha trasmesso la Messa di Papa Francesco in occasione della Festività dei Santi Pietro e Paolo.

Nel programma, pensato il pubblico meno giovane di Rai 1, sono raccontate storie di over 65 che, pur caratterizzate da sofferenza e difficoltà, hanno avuto un esito positivo. E si pongono come esempi per gli spettatori, anche per i più giovani.

La regia è di Alessandra De Sanctis.

C’è tempo per 29 giugno 2020 – La diretta da Martina Franca

Anna Falchi e Beppe Convertini iniziano la primissima puntata di C’è tempo per in piedi su due balconi costruiti nello studio del programma. Vogliono ricordare i balconi da cui gli italiani hanno cantato, festeggiato, vissuto momenti difficili durante la pandemia.

“Vogliamo raccontare le vostre storie autentiche” ricorda Beppe Convertini. “E soprattutto vogliamo mostrare la nostra bella Italia. C’è stato tempo per stare a casa, ma ora è il momento di uscire!” continua Anna Falchi.

Poco dopo, Paolo Notari si collega con gli studi del programma in diretta da Martina Franca, in provincia di Taranto. Martina Franca è il paese natale di Beppe Convertini. Viene mostrato il bar di fiducia di Beppe, gestito dal signor Vito.

Subito dopo, le telecamere del programma si spostano in Romagna, terra natia di Anna Falchi. L’inviato è Raoul Casadei, insieme a sua moglie e ai due nipotini. “Per me sei la più bella del mondo!” dice Raoul ad Anna.

“La forza di volontà sarà la parola magica di questa terrazza e di questa puntata” afferma Anna Falchi.

C’è tempo per 29 giugno 2020 – Marisa Laurito

Il primo ospite in studio di C’è tempo per è Marisa Laurito.

“Devo dire che sono stata benissimo a casa durante la quarantena. Mi sono riposata. E mi sono messa a pittare, non dipingere!” racconta Marisa. Poco dopo vengono mostrate immagini di repertorio tratte da Quelli della Notte, show del 1985. Nel video una giovanissima Marisa Laurito scherza con Renzo Arbore. “Sei più bello di Pippo Baudo!” disse Marisa in quell’occasione.

Si parla quindi di lavoro, di professioni. “Ci vuole talento per fare un mestiere come il mio, ma l’importante nella vita è altro. Bisogna essere felici” dichiara Marisa. Durante la sua carriera di attrice Marisa ha lavorato con tantissimi professionisti e “mostri sacri” dello spettacolo. Come Renzo Arbore, Eduardo De Filippo, Luciano De Crescenzo. Ma anche Pippo Baudo e Adriano Celentano. “Adriano è un artista puro, un pazzo scatenato” racconta Marisa.