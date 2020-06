Questa mattina, lunedì 29 giugno, in diretta alle 12:00 su Tv8 va in onda la prima edizione del Tg8. Un appuntamento al giorno per trenta minuti di telegiornale, con la cronaca delle ultime notizie, ma anche innovazione, spettacoli, costume e società. Alla domenica è seguito da Tg8 Sport.

Prodotto in autonomia dalla rete di Sky, il Tg8 completa insieme ad Ogni mattina la nuova programmazione del canale, deciso a sfidare con un proprio linguaggio le grandi reti generaliste.

Tg8 diretta 29 giugno – La prima edizione del telegiornale di Tv8

Fino alla prima edizione di oggi, lunedì 29 giugno, Tv8 non ha avuto un proprio telegiornale. L’informazione sul canale in chiaro di Sky era affidata a finestre giornaliere aperte sulla diretta di SkyTg24.

Il Tg8, dunque, apre una nuova era per la rete, che per la prima volta produce autonomamente un notiziario dedicato al pubblico generalista.

Tuttavia, la connessione con la redazione della all-news diretta da Giuseppe De Bellis rimane forte. Tg8 è curato dai giornalisti Francesca Baraghini, Monica Peruzzi e Andrea Bonini, tra i volti più affermati di SkyTg24. Sono loro anche i primi conduttori in diretta del nuovo telegiornale.

Secondo le anticipazioni, il Tg8 sarà un notiziario veloce e dal linguaggio semplice e chiaro. Tale linguaggio lega gran parte dei nuovi programmi di Tv8, almeno nelle intenzioni della rete. È su quel terreno che sembra volersi marcare una differenza netta con gli altri canali generalisti. Anche per questo, a partire dalla diretta del 29 giugno, il Tg8 sarà un telegiornale modellato sul target di Tv8.

Per quanto riguarda i temi trattati, Tg8 dedica una parte consistente alle ultime notizie di attualità, ma è deciso a concedere uno spazio fisso all’innovazione, così come agli aggiornamenti di costume e società. Inoltre, ogni domenica è seguito da Tg8 Sport, curato da Davide Camicioli, già conduttore dei programmi di motori di Tv8. L’edizione sportiva è separata da quella del Tg8 e dura trenta minuti, dalle 12:30 alle 13:00.