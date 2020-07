Ecco il palinsesto del canale NOVE per l’autunno 2020 e la prima parte del 2021. Confermati i maggiori programmi da Fratelli di Crozza a Deal whit it. Ecco nei dettagli la programmazione.

Palinsesto Canale NOVE autunno 2020

Nove continua a raccontare, da cinque anni, l’Italia che si trasforma. Proprio durante i mesi del 2020 che hanno cambiato il Paese, il canale generalista di Discovery Italia ha consolidato i suoi ascolti, continuando a crescere.

Anche la nuova stagione sarà lo specchio dei sentimenti che attraversano il Paese: non solo cronaca, attualità, satira e approfondimento, ma anche intrattenimento leggero basato su storie attuali.

Maurizio Crozza tornerà con 13 nuove puntate di Fratelli di Crozza a partire da settembre. Ad ottobre torna Daria Bignardi e con il programma L’Assedio.

Spazio al linguaggio del factual entertainment, per raccontare la realtà contemporanea dei tanti italiani che cercano il loro sogno all’estero. In Gino cerca Chef il nuovo volto di NOVE, Gino D’Acampo, dopo Restaurant Swap, accompagna 54 aspiranti chef nel loro desiderio di trovare un contratto di lavoro in uno dei suoi 49 ristoranti in Gran Bretagna. Solo 6 riusciranno a superare le prove di cui Gino sarà giudice insieme con Fred Siriex, già conduttore di Primo Appuntamento in UK. In onda a settembre.

Nuovi format e novità

Francesco Panella, altro volto di Nove, è pronto a novità e nuove sfide. Dopo tante avventure internazionali, per la prima volta lo vedremo al lavoro in Italia per affiancare i ristoranti più provati dall’emergenza Covid e aiutarli a ripartire.

Accade nel nuovo format Riaccendiamo i fuochi, da ottobre. Mentre a gennaio, il patron dell’Antica Pesa tornerà negli Stati Uniti nella nuova sfida Il pranzo della domenica, alla ricerca delle ricette più autentiche della tradizione italiana, cercandole questa volta non nei ristoranti ma direttamente nelle case degli expats.

Da settembre torna anche Deal whit it – stai al gioco. Gabriele Corsi al timone propone scherzi inediti ambientati in città e locali nuovi, a Napoli, Milano, Roma e in Emilia Romagna, insieme a nuovi ospiti vip tra cui Elio di Elio e le Storie Tese.

Si prosegue a novembre con la nuova stagione di Cambio moglie, un programma che nella breve corsa della sua prima stagione ha toccato il 2,5% di share.

Ancora il meccanismo dello “swap” nel nuovo format: Quasi quasi cambio i miei. Un esperimento sociale in cui due adolescenti si scambieranno le famiglie per vivere esperienze opposte e capire se cambiare papà e mamma è davvero il loro inconfessabile desiderio. A dicembre.

Torna Nove racconta il ciclo di feature documentaries sui crimini e le mafie del nostro Paese, con la voce di chi, uomini e donne dell’Arma o della Giustizia, queste mafie le ha combattute in prima linea.

Gli altri programmi

A settembre la serie realizzata in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri Avamposti – dispacci dal confine. Firmata da Claudio Camarca è dedicata alle difficili realtà urbane di Cerignola, dello Zen a Palermo, di San Basilio a Roma, del Rione Sanità a Napoli, di Rogoredo.

A ottobre uno speciale sui mali che affliggono il litorale laziale, Ostia Criminale.

Poi il ritratto di un combattente discusso e divisivo come Ultimo – il Capitano.

Seguono Cerciello Rega – Morte di un carabiniere, il ritratto intimo e privato di Paolo Borsellino era mio padre, raccontato dai figli Manfredi e Fiammetta. Fra gli altri titoli, sempre per il ciclo Nove Racconta, un biopic su Salvini il reportage di Nello Trocchia sui Casamonica, uno speciale sulle Gang latine di Milano.

Il presidio informativo della rete resta saldo con il talk d’approfondimento politico Accordi e disaccordi, condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio.

Tornano Fake – la fabbrica delle notizie e Sono le venti. Arriva la novità Confessione 2.0.