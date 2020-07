Stasera in tv 8 luglio 2020. Rai 1 propone in prima serata Techetechetè. Bianca Berlinguer è al timone di una nuova puntata di #cartabianca. All’esordio in Italia su Canale 5 la serie turca Come Sorelle. Ecco la programmazione dettagliata dei programmi in onda questa sera.

Stasera in tv 8 luglio 2020 – programmi Rai

Su Rai 1 è trasmesso dalle 20.30 uno speciale di Techetechetè dedicato ai Pooh. Il gruppo viene celebrato nella prima serata con una puntata monografica in cui viene ripercorsa la carriera della band più importante della musica italiana.

Rai 2 manda in onda dalle 21.45 una puntata in replica della serie tv poliziesca N.C.I.S.. Il titolo dell’episodio è L’ultimo Legame.

Rai 3, invece, propone alle 21.20 Chi l’ha Visto? Il programma è condotto da Federica Sciarelli, che durante lo svolgimento della puntata si propone di rintracciare persone scomparse, avvalendosi anche, se necessario, delle segnalazioni del pubblico da casa. Tra gli argomenti la Sciarelli torna sul caso Vannini.

Stasera in tv 8 luglio 2020 – programmi Mediaset

Delitti inquietanti è il titolo del film in onda stasera su Rete 4 alle 21.27. Un pericoloso serial killer ha iniziato a seminare terrore a Los Angeles crocifiggendo le sue vittime, fra cui la sua stessa moglie. Il detective Jack Cole di New York viene incaricato di indagare su di lui per fermare la scia di omicidi.

Su Canale 5 ha inizio alle 21.20 la serie turca Come sorelle. Ipek Gencer è una giovane ereditiera che scopre, leggendo una lettera anonima, di avere due sorelle: la cantante Cilem Akan e la dottoressa Deren Kutlu. Desiderosa di conoscerle, le invita al suo matrimonio, ma un imprevisto costringe le tre donne a una lunga convivenza forzata. Così, lentamente, scopriranno ciascuna il passato delle altre.

Tre nuove puntate di Chicago Fire sono in onda dalle 21.15 su Italia 1. La serie racconta le vicissitudini quotidiane di una squadra di vigili del fuoco di Chicago. I titoli sono, in ordine di messa in onda, Inganni, Nessuna Carità e Strane esplosioni.

I programmi La7, TV8 e Nove

Alle 20.35 su La7 ritorna In Onda, il programma di approfondimento quotidiano condotto da David Parenzo e Luca Talese.

Su TV8 è proposto alle 21.30 il film Perchè te lo dice mamma. La psicologa Maggie, l’irriverente Mae e l’adorabile, ma insicura, Milly sono le figlie di Daphne. La donna, per evitare che Milly, la più piccola delle tre, commetta gli stessi errori fatti da lei, decide di selezionare il pretendente perfetto per la figlia, inserendo un annuncio su un sito internet. Milly, ovviamente, è all’oscuro di tutto.

Infine, su NOVE va in onda alle 21.25 Finché giudice non ci separi, commedia sul tema della separazione. Massimo, uno dei protagonisti, è in crisi per il suo divorzio, che non riesce ad accettare. I suoi amici cercano di consolarlo, ma la situazione è destinata a cambiare quando irrompe nell’abitazione la vicina di casa di Massimo…

I film in onda su Sky Cinema

Su Sky Cinema canale 303 prosegue la messa in onda dei film della serie Fast and Furious, con il quinto episodio previsto per le 21.15. Per portare a termine un furto colossale, Brian e Dominic mettono insieme il loro vecchio team di piloti.

Infine, su Sky Cinema canale 311 è trasmesso alle 21.15 The Eightful eight, di Quentin Tarantino. Il film è di genere western, e racconta la storia di una lunghissima notte trascorsa da otto sconosciuti in un rifugio di montagna, con una tempesta che impedisce loro di allontanarsi o fuggire…