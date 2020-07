Real Time si prepara alla prossima stagione e presenta il nuovo palinsesto in onda dall’autunno 2020. Il canale di Discovery dedicato al lifestyle e all’intrattenimento festeggia dieci anni sul digitale terrestre affiancando programmi inediti agli appuntamenti di culto che ne hanno forgiato l’identità. La nuova programmazione al via dalla prima settimana di settembre.

Palinsesto Real Time autunno 2020 programmi cucina, Cortesie per gli ospiti e novità Bake Off

Il palinsesto autunnale di Real Time riparte dalla conferma di Cortesie per gli ospiti, titolo storico della rete. Va in onda con una striscia quotidiana, affidato ancora agli esperti Csaba Dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Il format che testa capacità in cucina e ospitalità dei protagonisti rimane in gran parte lo stesso. Ma la nuova stagione prevede anche puntate ambientate in terrazze e giardini, simbolo della convivialità che rinasce dopo la quarantena.

Addentrandosi in cucina, dal 4 settembre torna in onda Bake off Italia – Dolci in forno. Conduce di nuovo Benedetta Parodi, mentre tra i giudici fa il suo ingresso Csaba Dalla Zorza. Si aggiunge al trio formato da Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Il tendone di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore stavolta è allestito con ispirazione a Paul Gaugin.



L’autunno 2020 di Real Time porta novità a Junior Bake Off. La nuova edizione inizia a dicembre ed è condotta per la prima volta da Flavio Montrucchio. All’ex Grande Fratello è affidato da gennaio anche un inedito Bake Off – Dolci sotto un tetto.

Inoltre, confermato per il 2021 Cake Star, con Katia Follesa e Damiano Carrara.

Real Time nuovi programmi su amore e matrimoni nel palinsesto dell’autunno 2020

Nel palinsesto Real Time dell’autunno 2020, troviamo i nuovi episodi di Primo appuntamento, condotto da Flavio Montrucchio. Due le finestre dedicate al programma che fa incontrare sconosciuti per la prima volta a cena: una a settembre, l’altra a gennaio 2021, sempre in prima serata.

Altra conferma, quella di Matrimonio a prima vista Italia. La seconda stagione inizia a settembre con tre coppie di sconosciuti pronte a scommettere sulla possibilità di sposarsi. Protagonisti come esperti la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e lo psicoterapeuta di coppia Fabrizio Quattrini.

Nel 2021, invece, tornano i giudizi più affilati che mai di Enzo Miccio in Abito da sposa cercasi Puglia. Segue la prima edizione ambientata a Palermo.

Da settembre, la domenica sera di Real Time ospita un nuovo programma dedicato all’amore: Love after lock up. I protagonisti hanno instaurato un rapporto per corrispondenza con una persona detenuta in carcere e testano il rapporto anche dopo la scarcerazione.

Torna Il Castello delle cerimonie, nuovi programmi Beauty Bus, Ti spazzo in due, L’atelier delle meraviglie

Il prossimo settembre in casa Real Time torna Il castello delle cerimonie, che va in onda in seconda serata. La famiglia Polese, ormai star della rete Discovery, protagonista con nuove esplorazioni nel regno del kitsch.

È un ritorno anche quello dell’hair stylist Federico Lauri. L’hair stylis, oltre alle nuove puntate del Salone delle meraviglie, in onda da gennaio, conduce anche il nuovo Beauty bus. Lauri gira l’Italia con un bus adibito a salone da parrucchiere lavora sui look di donne che vogliono anche raccontare la loro storia.

Inoltre, da ottobre Real Time apre le porte de L’atelier delle meraviglie. È una sartoria romana gestita dalla famiglia Celli che da anni si occupa di abiti da cerimonie.

Mentre, Ti spazzo in due è un nuovo programma che va in onda nel 2021. Racconta l’impresa tutta al femminile della famiglia Paglionico. Tre generazioni di donne pugliesi che si occupano di pulizie.

Real Time palinsesto autunno 2020, Social family nuovo programma con Katia Follesa e Angelo Pisani

Katia Follesa e Angelo Pisani sono tra i protagonisti del palinsesto autunno 2020 di Real Time con il nuovo programma Social Family. È una nuova serie originale che racconta la loro vita familiare tra quotidianità vera e commedia. Prende ispirazione da quanto negli anni la coppia ha iniziato a fare con successo sui propri canali social. Nato per gioco o quasi, ora diventa un format televisivo.

Un altro piccolo esperimento di Real Time è il nuovo programma Ti spedisco in convento. Cinque ragazze tra i 18 ed i 23 anni abbandonano alcool, fidanzati, social media e smartphone e passano settimane chiuse in convento.

Nuova stagione di Vite al limite e la novità Sex Clinic su Real Time

Nel nuovo palinsesto di Real Time non poteva mancare Vite al limite. La nuova stagione va in onda da novembre il lunedì sera, che diventa la finestra ‘medical’ del canale. Nella stessa collocazione, infatti, vanno in onda da settembre i nuovi episodi de La clinica per rinascere – Obesity center Caserta. Oltre a La dottoressa schiacciabrufoli, che però torna in video dal 2021.

È una novità per Real Time, invece, Sex clinic. Si tratta di un format nato sul canale inglese Channel 4 e, come lascia intendere il nome, racconta l’operato di alcuni esperti del sesso alle prese con i pazienti della loro clinica. Il programma va in onda dall’autunno, ma non ne è ancora stata resa nota la collocazione esatta.