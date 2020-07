Stasera in tv 17 luglio 2020. Ancora repliche nel palinsesto delle reti generaliste e digitali. Rai 1 propone ancora Carlo Conti nell’ennesima riproposizione de I migliori anni. Ecco nei dettagli tutta la programmazione di questa sera.

Stasera in tv 17 luglio 2020 programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà I migliori dei migliori anni. Tormentoni musicali, trasmissioni tv indimenticabili, curiosità, mode, fenomeni di costume e grandi ospiti. Secondo appuntamento cono il meglio dello show che Carlo Conti ha portato al successo sulle ali della memoria e della nostalgia, ripercorrendo i decenni scorsi attraverso suoni e immagini.

Su Raitre, alle 21.20, La grande storia. Questa sera il programma di Paolo Mieli racconta la storia della famiglia reale britannica, dagli anni della regina Vittoria (alla fine del XIX secolo) fino ai giorni nostri, con particolare riferimento al discorso che il 5 aprile scorso la regina Elisabetta ha rivolto ai sudditi in occasione del dilagare del Covid-19.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. La prima parte è dedicata a Leoncillo Leonardi, scomparso a 53 anni, lasciando un segno importante nel mondo dell’arte. Lo ricordano la nipote Anna e alcuni galleristi e critici d’arte. Poi, un episodio della serie “Civilisation, l’arte nel tempo”.

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con Stasera Italia News Speciale. Ci aspetta davvero un autunno “nero” dal punto di vista economico? Come bisognerebbe utilizzare i fondi messi a disposizione dall’Europa? La maggioranza di governo reggerà? Sono solo alcuni degli argomenti che l’attualità pone all’attenzione di Veronica Gentili e dei suoi ospiti.

Programmi Tv8, Nove, Real Time

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent Best Of. Quarto appuntamento con gli speciali dedicati al meglio dell’ottava edizione del talent, condotto da Lodovica Comello. Tra i concorrenti più amati dal pubblico c’è il monologhista comico di origini napoletane Francesco Arienzo.

Su Nove, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. Continuano gli appuntamenti con gli sketch di Maurizio Crozza in cui rivediamo alcuni dei personaggi proposti nel corso dell’ultima edizione. Non mancano le imitazioni, come quella di Matteo Salvini.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Damiano Carraro e Katia Follesa arrivano a Rovereto, importante centro industriale e turistico del Trentino, per eleggere la miglior pasticceria del luogo. In questa tappa si sfidano “Zaffiro”, “Dario” e “Andreatta”.

I film in onda stasera venerdì 17 luglio 2020 in tv

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2015, di Lars Kraume, Lo stato contro FritzBauer, con BurghartKlauBner. La giovane Repubblica federale tedesca vuole lasciarsi alle spalle gli orrori nazisti. Il procuratore generale Fritz Bauer, invece, farà di tutto per portare in giudizio i criminali del Terzo Reich.

Su La7, alle 21.15, il film commedia del 1965, di Luigi Filippo D’Amico, Dino Risi e FrancoRossi, I complessi, con Alberto Sordi. Film a episodi che vede tra i protagonisti il giornalista Guglielmo Bertone, preparatissimo aspirante al ruolo di conduttore del Telegiornale. Il suo unico difetto è una dentatura prominente.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2018, di James Marsh, King of Thieves, con Michael Caine, Francesca Annis. 2015. Una banda di anziani truffatori compie una clamorosa rapina in un deposito di cassette di sicurezza di Hatton Garden a Londra. Il bottino è di oltre 14 milioni di sterline.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2007, di Jason Reitman, Juno, con EllenPage, Jennifer Garner. Dopo aver scoperto di essere incinta, l’adolescente Juno lascia il Minnesota decisa a trovare una coppia di genitori che possa allevare il bambino che porta in grembo.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2007, di Mennan Yapo, Premonition, con Sandra Bullock, Julian McMahon. Linda Hanson riceve la notizia ce il marito è morto in un incidente d’auto. La mattina dopo, però, si sveglia e trova l’uomo in cucina, illeso. Si è trattato di una premonizione?