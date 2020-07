Giovedì 16 luglio, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, va in onda la terza puntata di Temptation Island 7, con la conduzione di Filippo Bisciglia.

Sette giorni fa Sofia ed Alessandro durante il falò di confronto hanno deciso di uscire insieme dal reality. In questa puntata si affrontano invece Valeria e Chavy. Ed il conduttore racconta anche l’evoluzione delle altre coppie.

Temptation Island 7 diretta 16 luglio 2020 terza puntata Valeria e Chavy

La diretta del 16 luglio inizia con il racconto della coppia Valeria e Chavy. Sono insieme da 4 anni ma lui non è ancora pronto per andare a convivere. Nei primi giorni nel relais Chavy ha raccontato alle ragazze di non essere innamorato di lei. E così Valeria si è molto avvicinata ad uno dei tentatori, Alessandro.

Valeria viene chiamata nel pinnettu e nota che Chavy, per ripicca, trascorre le sue giornate con Bianca. I due starebbero programmando insieme anche un viaggio ad Ibiza. Al termine del filmato, Valeria si confronta con le altre fidanzate. E’ molto delusa dal comportamento del fidanzato. E non spera più che lui possa cambiare.

Successivamente è il turno di Chavy di raggiungere il pinnettu. E assiste alla prima litigata di Valeria con Alessandro. E al loro ricongiungimento. Il giorno dopo sembrano più affiati che mai.

Temptation Island 7 falò maschile

Il conduttore chiama a rapporto i fidanzati perché devono affrontare il terzo falò.

Il primo a visionare il filmato della propria fidanzata è Chavy. Mentre sono sdraiati sul lettino, Valeria ed Alessandro si scambiano effusioni in pieno giorno. Lui vorrebbe baciarla. Ma al momento lei è restia perché è molto confusa. Valeria non dimentica che dall’altra parte del villaggio c’è l’uomo con cui ha condiviso 4 anni. Ma nonostante questo, Valeria ed Alessandro trascorrono molte ore abbracciati. Chavy racconta di non aver mai dato una svolta concreta al proprio rapporto di coppia in quanto non riesce a fidarsi di lei. Non si sta dimostrando una persona corretta. E per tale ragione chiede il falò di confronto.