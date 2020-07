Rai 1 ha presentato il palinsesto per l’autunno 2020 e l’intera stagione televisiva 2020/2021. In conferenza stampa, il Direttore Stefano Coletta ha illustrato i molti cambi di conduzione e i nuovi programmi che riassettano la rete. Di fatto, però, Rai 1 sposta poco la propria linea editoriale.

Palinsesto Rai 1 autunno 2020, novità mattina, pomeriggio, preserale

Le novità più evidenti nel palinsesto di Rai 1 per l’autunno 2020 riguardano il daytime. A ciascuna di esse corrisponde un’assenza illustre.

Antonella Clerici torna in video con È sempre mezzogiorno, in onda dal 7 settembre alle 12:00. Un programma che usa il pretesto della cucina per intrattenersi con gli ospiti e il pubblico. Ne fa le spese Elisa Isoardi, fuori dai radar della rete ammiraglia, anche se partecipa come ballerina a Ballando con le stelle.

Altra novità riguarda Serena Bortone. Dal 7 settembre, alle 14:00, conduce Oggi è un altro giorno, contenitore di attualità e infotainment. Sostituisce Caterina Balivo che ha lasciato volontariamente il pomeriggio della rete.

Cambia anche La vita in diretta, che saluta Lorella Cuccarini e si affida alla conduzione in solitaria di Alberto Matano. In onda dal 7 settembre, ogni giorno alle 17:10. Ha spiegato il direttore Coletta, riferendosi all’assenza della Cuccarini: “Ho voluto dare un taglio ancora più giornalistico al programma”.

Il palinsesto di Rai 1, in ogni caso, cambia già dall’alba. Unomattina, infatti, è affidato alla nuova coppia di giornalisti composta da Marco Frittella e Monica Giandotti. La loro avventura inizia il 7 settembre alle 6:45.

Unico programma della mattina ad essersi assicurato la conferma è Storie Italiane di Eleonora Daniele.

Nulla si muove in fascia preserale. Fino al 27 settembre Marco Liorni va in onda con Reazione a catena. Dal 28 settembre alle 18:45, torna Flavio Insinna con L’Eredità.

Infine, Amadeus inamovibile dall’access-prime time con I soliti ignoti – Il ritorno. Dal 14 settembre alle 20:30. Una puntata speciale è prevista per il 6 gennaio, in concomitanza con l’estrazione della Lotteria Italia.

Mentre, a Marco Liorni è affidato l’esperimento per rimettere in carreggiata Affari tuoi – La riscossa. Ci proverà dal 2 al 6 dicembre dalle 20:30.

Rai 1 novità prima e seconda serata, evento Maria De Filippi

Il palinsesto di Rai 1 per la prima e seconda serata si adatta alla strategia dell’azienda: accorciare il prime time e saggiare le potenzialità della tarda serata.

Per ora, Rai 1 ha confermato solamente gli show dell’autunno 2020. Dal 12 settembre al 14 novembre si riaccende la pista di Ballando con le stelle di Milly Carlucci.

Torna anche Tale e quale show di Carlo Conti, dall’11 settembre.

Da mercoledì 9 settembre Stefano Coletta è deciso a rilanciare Ulisse di Alberto Angela.

La new entry, però, è The Voice Senior condotto da Antonella Clerici in prima serata dal 13 novembre. È la versione per gli over 60 del talent canoro.

Molte le serate-evento. Il 25 novembre Rai 1 ha programmato uno show speciale nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Per l’occasione, approda in Rai nientemeno che Maria De Filippi, insieme a Fiorella Mannoia e Sabrina Ferilli.

Il 28 novembre, invece, Alberto Angela accompagna il pubblico in Stanotte a Napoli.

Il 5 dicembre Carlo Conti conduce la finale dello Zecchino d’oro, mentre il 12 dicembre sarà dedicato alla maratona Telethon. Il 17 dicembre Amadeus proclama i finalisti di Sanremo Giovani.

Inoltre, il 2021 si apre con Danza con me di Roberto Bolle. E l’8 gennaio Beppe Fiorello porta su Rai 1 lo spettacolo teatrale Penso che un sogno così.

Tre le novità della seconda serata. Amadeus condurrà cinque serate di Ama Sanremo, dal 22 ottobre al 19 novembre alle 22:45. Lo show segue le selezioni per Sanremo Giovani.

Altro innesto, Monica Maggioni con le storie e i reportage di 60 minuti, dal 14 settembre.

Esordisce anche Nunzia De Girolamo con Ciao maschio, dal 21 novembre.

Infine, confermata Porta a porta di Bruno Vespa dall’8 settembre. Tornano S’è fatta notte di Maurizio Costanzo e Sottovoce di Gigi Marzullo.

Palinsesto Rai 1 autunno 2020 novità fiction e serie

I prodotti di Rai Fiction si confermano piatto forte del palinsesto 2020 di Rai 1. Oltre alla certezza quotidiana del Paradiso delle signore, un buon numero di novità.

L’evento della stagione è la scommessa audace di Sergio Castellitto. L’attore reinterpreta, in un adattamento peculiare per la tv, Natale in casa Cupiello di Eduardo De Filippo. È il primo atto di una serie nata dalle opere di Eduardo.

In autunno vedremo la nuova stagione di Nero a metà, la terza stagione de L’allieva e il finale della prima stagione del celebratissimo DOC – nelle tue mani.

Ci saranno anche tre novità seriali. Io ti cercherò, un giallo con Alessandro Gassmann e Maya Sansa. Gli orologi del diavolo con Beppe Fiorello nei panni di un avventuroso motorista nautico. E Vite in fuga, un family-drama con Claudio Gioè e Anna Valle.

Inoltre, nell’autunno 2020 del palinsesto di Rai 1 ci sarà spazio per tre tv movie. Elena Sofia Ricci interpreta Rita Levi Montalcini nel film biografico in cui la scienziata si mette in gioco per aiutare una giovanissima malata e poi riceve il Nobel.

Mentre, Cristiana Capotondi interpreta Chiara Lubich nel tv movie che rilegge il suo cammino di fede.

Thomas Trabacchi è protagonista della docu-fiction Questo è un uomo, su Primo Levi.

Rai 1 le fiction del 2021

Ancora più ricco il palinsesto 2021 della fiction su Rai 1. Il Commissario Montalbano torna con l’episodio Il metodo Catalanotti, l’unico registrato al momento, che potrebbe chiudere la gloriosa serie.

Novità anche con Lino Guanciale protagonista de Il Commissario Ricciardi e Serena Rossi nei panni dell’assistente sociale napoletana Mina Settembre. Inoltre, Vittoria Puccini è protagonista del thriller La Fuggitiva e Luisa Ranieri con Lolita Lobosco.

Capitolo sequel. Su Rai 1 nel 2021 va in onda la nuova stagione de I bastardi di Pizzofalcone, la sesta stagione di Un passo dal cielo e la seconda stagione de La compagnia del cigno. Mentre Elena Sofia Ricci riveste i panni di Suor Angela in Che Dio ci aiuti 6.

Infine, altre tre novità importanti. Rai 1 ha lavorato al fianco della televisione francese e di quella tedesca per realizzare Leonardo, serie evento in quattro serate sullo straordinario genio fiorentino.

Un evento è anche quello di Esterno notte, la rilettura firmata dal regista Marco Bellocchio della vicenda di Aldo Moro.

Dal produttore e dagli sceneggiatori del Commissario Montalbano arriva invece Màkari. Un giallo in quattro puntate ambientato in Sicilia, interpretato da Claudio Gioè e diretto da Michele Soavi.

Palinsesto Rai 1 autunno 2020 il weekend

Il weekend delineato dal nuovo palinsesto di Rai 1 per l’autunno 2020 suonerà familiare ai telespettatori della rete ammiraglia. Pochi i cambi nella programmazione.

La conferma illustre riguarda Mara Venier alla conduzione di Domenica In. Pochi i dubbi del direttore Stefano Coletta, dopo l’ottima stagione appena conclusa dalla zia d’Italia.

Tuttavia il weekend inizia il sabato alle 6:00 con Il caffè di Rai1, rotocalco di Pino Strabioli e Roberta Ammendola. Prima puntata il 12 settembre.

Alle 8:25 subentrano Monica Setta e Tiberio Timperi con Unomattina in famiglia. Coppia confermata anche per la domenica mattina, ma dalle 6:30.

Alle 10:30 del sabato torna anche Vira Carbone con Buongiorno benessere, seguito alle 11:25 da Alberto Angela con Passaggio a Nord-ovest.

Marcello Masi e Daniela Ferolla ne raccolgono il testimone alle 12:30 con Linea verde life.

Il pomeriggio è dedicato dalle 14:00 a Linea Blu con Donatella Bianchi, fino al 28 novembre. Dal 5 dicembre, allo stesso orario, Massimiliano Ossini conduce Linea Bianca.

Italia sì di Marco Liorni riparte il 12 settembre dalle 16:25 in una versione più lunga e arricchita.

La domenica, dopo Unomattina in famiglia, tornano Paese che vai di Livio Leonardi e A sua immagine di Lorena Bianchetti. Alle 12:20 tocca a Linea verde con Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli.

Come annunciato, il pomeriggio sarà regno incontrastato di Mara Venier, ma dalle 17:20 ritrova il suo spazio anche Francesca Fialdini con Da noi… a ruota libera.