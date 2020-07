Domenica 19 luglio la Rai dedica una lunga maratona in ricordo del 28° esimo anniversario della morte di Paolo Borsellino. Nella strage di Via D’Ameglio del 1992 persero la vita il magistrato e gli uomini della scorta. Ecco nei dettagli la programmazione.

Maratona Rai Borsellino 19 luglio programmazione Rai

Nella maratona di domenica 19 luglio le telecamere di Rainews 24, in contemporanea con Rai 3, seguono l’evento istituzionale Via D’Amelio per i cittadini di domani che si tiene presso l’Albero della Pace. La manifestazione è promossa Centro Studi Paolo e Rita Borsellino, in collaborazione con il Comune di Palermo e il Ministero dell’Istruzione. Ad essi si aggiungono anche l’associazione Nati per leggere – Sicilia e Libera Università degli studi di Enna.

Inoltre Tgr Sicilia punta l’attenzione anche sulle altre iniziative organizzate nel capoluogo siciliano per ricordare il giudice Borsellino.

Invece Rai Premium trasmette in prima serata il film tv Paolo Borsellino – I 57 giorni con Luca Zingaretti. La Regia è di Alberto Negrin mentre la colonna sonora è stata realizzata dal maestro Ennio Morricone, scomparso lo scorso 6 luglio.

La pellicola racconta i giorni che sperano la morte di Falcone (23 maggio 1992) e quella, appunto, di Borsellino. In questo lasso di tempo il giudice traccia un bilancio della propria esistenza, a partire dagli affetti più cari al duro lavoro nella lotta contro la mafia. Era consapevole che, dopo il collega, poteva essere lui il prossimo bersaglio di Cosa Nostra.

Maratona Rai Storia

Rai Storia, allo scoccare della mezzanotte di sabato, dedica a Paolo Borsellino la puntata de Il giorno e la storia. Invece alle 8:50 manda in onda Scritto Letto Detto con Giovanni Paolo Fontana. Il conduttore si confronta con l’autore del libro Paolo Borsellino. Essendo Stato; Ruggero Cappuccio.

Nel corso dell’intervista cercano di comprendere come è cambiato il nostro Paese dopo le morti di Falcone e Borsellino. E Fontana si occupa anche del contenuto dell’audizione del 31 luglio del 1988 dei due magistrati dinanzi alla Commissione Antimafia del Csm (Consiglio Superiore della Magistratura).

Inoltre Rai Storia ripropone, alle 20:30, Passato e presente: Falcone e Borsellino, l’impegno e il coraggio con Paolo Mieli. Il giornalista racconta, assieme al prof.Salvatore Lupo, l’uscita di scena dei due magistrati. E del maxi processo contro Cosa Nostra, che ha portato alla condanna di 360 imputati.

Sempre nella giornata di domenica 19 luglio Rainews 24, alle 18:00, segue in diretta la cerimonia commemorativa ai caduti con la deposizione di corone di alloro presso l’Ufficio Scorte della Questura di Palermo.

Durante l’evento Pamela Villoresi, direttore del teatro Stabile di Palermo, legge alcuni passi tratti da Ti racconterò tutte le storie che potrò. E’ il libro scritto da Agnese Borsellino con Salvo Palazzolo. Mentre Alessio Vassallo porta in scena “l’intervista marziana” in cui Manfredi Borselli dialoga con il defunto padre.

Invece Rai 3, sempre alle ore 18:00, manda in onda la puntata speciale La grande storia – Anniversari – Borsellino in cui viene raccontato, nei particolari, quel tragico pomeriggio del 19 luglio 1992.

Il film Era d’estate con Beppe Fiorello

Rai Movie, alle 21.10, propone il film Era d’estate con la regia di Fiorella Infascelli.

I protagonisti sono Massimo Popolizio, Valeria Solarino e Beppe Fiorello. La pellicola racconta le fasi del maxi processo che costrinse Falcone e Borsellino a trasferirsi all’Asinara con le proprie famiglie. Infine Rai 1 chiude la programmazione dedicata al magistrato trasmettendo alle 23.30 lo Speciale Tg1 Paolo Borsellino, l’ultima stagione.

Rai Cultura invece ha preparato un documentario multimediale condito di immagini, video e testi per ricordare ed approfondire il tema della legalità. Mentre Rai Digital ricorda l’attentato del 19 luglio 1992 con una vasta selezione di fiction, film, documentari ed estratti delle Teche Rai. I contenuti sono fruibili dalla Home Page di RaiPlay.

Maratona Rai Borsellino il palinsesto di Radio Rai

Anche Radio Rai ricorda Paolo Borsellino con una lunga maratona. Radio 1 dedica infatti all’anniversario della strage diversi spazi della propria programmazione. Già nella giornata del 18 luglio, la trasmissione Inviato Speciale ha raccontato alcuni aspetti dell’attentato a Borsellino e del processo alla Mafia. Mentre domenica 19 luglio la redazione Cronaca del Giornale radio realizza molti servizi da trasmettere nelle edizioni del Gr1, Gr2 e Gr3.

Invece alle 16:58, orario in cui avvenne l’attentato, va in onda lo Speciale Gr1 in ricordo delle vittime. Vengono trasmette anche molte testimonianze come quella di Luca Tescaroli, Pm aggiunto a Firenze, che si occupò di Mafia quando era in servizio alla Procura di Caltanissetta. E del fratello del magistrato, Salvatore Borsellino.

Inoltre Radio 3, tra le 15:00 e le 18:00, ricorda la strage di via D’amelio all’ interno del programma Pantagruel. Anche su Radio 2 e su Rai Isoradio sono previsti interventi e ricordi dedicati al magistrato.

Infine Rai Radio Live propone la canzone Noi non siamo Capaci. Il brano di Lidia Schillaci è un omaggio ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

La programmazione del 18 luglio

La Rai ha ricordato il giudice Borsellino anche nella giornata di ieri, trasmettendo su Rai 1, alle 16:45, il film del 2017 Adesso tocca a te con Cesare Bocci. Mentre Rainews, alle 18:00, ha dedicato alcuni spazi informativi all’ iniziativa che si svolge all’ Albero della Pace. Durante tutta la settimana interverranno magistrati, scrittori e membri delle forze dell’ordine per un ricordo di Falcone e Borsellino. Presente anche Umberto Lucentini dalla sede Rai di Palermo.

Nessuna maratona è invece prevista sulle Reti Mediaset per ricordare Borsellino. Solo Canale 5, alle 21.30, trasmette la miniserie Paolo Borsellino con Giorgio Tirabassi ed Ennio Fantastichini.