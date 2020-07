Stasera in tv 19 luglio 2020. Repliche infinite in una calda giornata di luglio. Vanessa Incontrada si ostina in Non dirlo al mio capo. Rai 3 ricorre alla riproposizione di A raccontare comincia tu con Raffaella Carrà. E Retequattro si affida a Roberto Giacobbo con un riedito di Freedom. Ecco nei dettagli la programmazione.

Stasera in tv 19 luglio 2020 programmi Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Non dirlo al mio capo 2. Due episodi. Il primo s’intitola: Omnia vincit amor. Mentre Lisa (Vanessa Incontrada) si prepara a sostenere l’esame di Stato, Nina, la moglie di Enrico (Lino Guanciale), torna all’attacco per salvare il loro matrimonio. Intanto nella vita di Lisa riappare la sorellastra Aurora.

A seguire, Il tre non è il numero del perfetto. Lisa non riesce a superare l’esame e si vede costretta a mentire ancora una volta ad Enrico, che nel frattempo vorrebbe far firmare a Nina le pratiche del divorzio. L’atteggiamento freddo e distante di Romeo preoccupa Mia. Perla ha iniziato a lavorare come segretaria nello studio Vinci.

Su Raitre, alle 21.20, il talk show A raccontare comincia tu. Rivediamo il programma di Raffaella

A raccontare comincia tu Loretta Goggi Carrà che s’ispira al format spagnolo Mi Casa Es La Tuya. Protagonista di stasera è Loretta Goggi, che ripercorre nell’intervista i momenti più belli della sua intensa carriera e quelli più difficili della vita privata, legati alla scomparsa del marito Gianni Brezza.

Su Rete 4, alle 21.25, Freedom oltre il confine. Quarto appuntamento con il meglio del programma di Roberto Giacobbo. La puntata si apre con un servizio su Padova e la Cappella degli Scrovegni. Si passa poi nell’Antro della Sibilla Cumana (Napoli). Conosciamo poi la collezione dell’avvocato Bonomo tra libri antichi e oggetti strani come il bastone di una strega.

Programmi Mediaset, La7, Tv8

Su Canale 5, alle 21.20, la fiction Paolo Borsellino. Nel 1980 Paolo Borsellino (Giorgio Tirabassi) viene assegnato alle indagini su Totò Riina e chiama accanto a sé il collega e amico d’infanzia Giovanni Falcone con il quale forma il pool antimafia. I due lavorano fianco a fianco per dodici anni fino ai tragici attentati che ne decretarono la morte.

Su La7, alle 21.15, Atlantide. Nuovo appuntamento con il meglio del programma che Andrea Purgatori conduce dal 2017.

Su Tv8, alle 21.30, la fiction Gomorra – La serie. “Gelsomina Verde”con Salvatore Esposito. I capi clan sono entusiasti della nuova linea voluta da Genny. Presto la tregua tra i Savastano e Conte entra in crisi e la tensione diventa insostenibile. Segue l’altro episodio, “Ora facciamo i Conte”.

Stasera in tv 19 luglio 2020 i film in onda

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2016, di Fiorella Infascelli, Era d’estate, con Giuseppe Fiorello. I giudici siciliani Falcone e Borsellino sono costretti a una permanenza forzata all’isola dell’Asinara. Lì danno vita alla maxi istruttoria per il grande processo alla mafia.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 1994, di J. Cameron, True Lies, con Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis. Helen crede che il marito Harry sia un tranquillo agente di commercio. In realtà l’uomo è una spia della Cia. Suo malgrado, la donna si troverà coinvolta nell’attività del consorte.

Su Iris, alle 21.00, il film commedia del 2003, di Sofia Coppola, Lost in translation – L’amore tradotto, con Bill Murray. Due americani, il maturo Bob e la giovane Charlotte, s’incontrano al bar di un lussuoso albergo di Tokio. Tra i due nasce così un rapporto di complicità e di amicizia.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film commedia del 2003, di Peter Chelsom, Shall we dance?, con Richard Gere, Jennifer Lopez. John decide di iscriversi a un corso di ballo senza dirlo alla moglie. Mentre la passione per la danza lo coinvolge sempre più, la moglie inizia a sospettare che abbia un’amante.

Su La5, alle 21.10, il film drammatico del 2012, di Ol Parker, Now is good, con Dakota Fanning, Jeremy Irvine. Tessa, 17 anni, è affetta da leucemia. Mentre i genitori cercano una cura, lei è decisa a viversi appieno i suoi giorni. E’ così che conosce Adam, il suo vicino di casa.

I film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2019, di Yorgos Lanthimos, La favorita, con Emma Stone. Alla corte della regina Anna Stuart, non più giovane e con problemi di salute, il potere viene amministrato dalla sua consigliera Sarah. L’arrivo di Abigail sconvolge gli equilibri.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2018, di Peter Berg, Red Zone – 22 miglia di fuoco, con Mark Wahlberg. L’agente della Cia James Silva deve proteggere un informatore compromesso. Durante il viaggio dovrà scontrarsi con funzionari corrotti, signori della malavita e cittadini armati.