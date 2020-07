Mercoledì 22 luglio, in diretta dalle 21.25 su Rai 3, Federica Sciarelli conduce la penultima puntata di Chi l’ha visto?

La giornalista torna sul caso di Alessandro e Luigi. I due lavoravano come badanti di un uomo anziano. E sono scomparsi nel nulla nel 2014.

Chi l’ha visto? diretta 22 luglio casi della puntata

Nella diretta Federica Sciarelli si occupa del caso di Lucia Panigalli. Attraverso una lunga battaglia ha ottenuto al revoca della buona condotta per l’ex compagno Mauro Fabbri. Dopo una relazione durata circa 1 anno e mezzo, Fabbri l’ha aggredita violentemente nel 2010. Ed è finito in carcere. Ma all’inizio delle indagini era stato assolto per “un quasi delitto”.

La Panigalli dopo essere caduta in depressione. Ed aver preso circa 20 kg, la signora ha ripreso in mano la sua vita. E’ tornata in splendida forma. E sta lottando affinché venga modificato l’articolo 115, il quale spiega che un individuo non può essere non sarebbe punibile se di fatto l’azione non è stata commessa.

Chi l’ha visto? Alessandro e Luigi

La trasmissione torna sul caso di Alessandro e Luigi, i due giovani fidanzati scomparsi in Sicilia nel 2014. Avevano trovato lavoro come badanti ed era felici che grazie a tale lavoro avrebbero realizzato il sogno della convivenza.

L’anziano a cui prestavano cure sembra che vivesse in condizioni igieniche non soddisfacenti. Ed il signore in un audio registrato, racconta dei maltrattamenti subiti dal figlio Giampiero. Stesso racconto arriverebbe dalla ex moglie. Anche lei sarebbe stata vittima di soprusi.

Giampiero alle telecamere di Chi l’ha visto? raccontò che i due giovani erano ancora vivi quando hanno lasciato la casa del padre. Quel giorno dovevano recarsi alla stazione.

Come se non bastasse un testimone racconta che un Giampiero si è recato presso il suo distributore di benzina. Dopo aver fatto il pieno e aver riempito alcuni bidoni di benzina è scappato senza pagare. E’ riuscito nell’intento dopo aver offerto al benzinaio un caffé colmo di farmaci. L’uomo ne è uscito illeso ma è stato qualche giorno ricoverato in ospedale.

I famigliari chiedono che vengano svolte ricerche approfondite. I vigili del fuoco dovrebbero controllare altri pozzi presenti sul territorio, oltre a quelli già visionati. E di avvalersi dei georadar.