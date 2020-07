Stasera in Tv giovedì 23 luglio. Tra repliche e film già passati sul piccolo schermo, Canale 5 propone il quarto appuntamento di Temptation Island 7. Su Paramount Network, alle 21.00, è previsto il film drammatico del 1996 Ragione e sentimento con Emma Thompson.

Stasera in Tv giovedì 23 luglio 2020 programmi reti generaliste

Stasera Rai 3, alle 21.20, trasmette la replica di In Arte Patty Pravo. Pino Strabioli incontra Patty Pravo tra Roma e Venezia. Insieme arrivano anche a Londra per cercare le radici artistiche della ragazza del Piper. La Pravo racconta aneddoti che riguardano l’infanzia, gli amori, la carriera e le sue fonti di ispirazione.

Rete 4, alle 21.25, manda in onda la replica delle spettacolo teatrale dei Legnanesi. In 70 voglia di ridere c’è, la famiglia Colombo è diventata ricca. E per tale ragione ha deciso di lasciare la casa di ringhiera per trasferirsi in un grande appartamento. Come reagirà Teresa?

Infine su Canale 5 , alle 21.25, va in onda la quarta puntata di Temptation Island 7, con Filippo Bisciglia. Le coppie si confrontano sulla solidità del loro rapporto. Tra quelle vip ci sono Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Tra loro vi sono tensioni in quanto Amoruso non vorrebbe lasciare Firenze per andare a vivere con lei a Roma.

Stasera in Tv giovedì 23 luglio 2020 I film sulle reti generaliste

Rai 1, alle 21.25, trasmette il film commedia del 2011 Nessuno mi può giudicare con Paola Cortellesi. Il marito di Alice muore lasciandola piena di debiti. E’ costretta ad abbandonare la vita agiata per trasferirsi in un quartiere popolare. E per accumulare un po’ di denaro decide di diventare una escort. Ma quando si innamora di Giulio la faccenda si complica.

Infine Italia 1, alle 21.25, trasmette il film fantascienza del 2019 Apes revolutions con Jason Clarke. Un virus creato in laboratorio per curare l’alzheimer si è rivelato molto dannoso per la salute dell’uomo. Dopo la sua somministrazione l’umanità è stata decimata. Ma allo stesso tempo l’agente patogeno ha incrementato l’intelligenza delle scimmie. E lo scienziato Malcom cerca di farsi accettare nella colonia dello scimpanzé Cesare.

I film trasmessi su Iris, Paramount, Cine34

Iris, alle 21.00, manda in onda il film azione del 1995 Facile preda, con Cindy Crawford. Ad alcuni agenti del Kgb, coinvolti in un complotto internazionale, viene richiesto di uccidere l’avvocato Kate McQueen di Miami. Ma la McQueen verrà protetta da un giovane ispettore della squadra omicidi.

Inoltre su Paramount Network , alle 21.00, è previsto il film drammatico del 1996 Ragione e sentimento con Emma Thompson. Inghilterra, inizio del XIX secolo. Le sorelle Elinor e Marianne Dashwood, dopo la morte del loro padre, si mettono entrambe alla ricerca dell’uomo giusto da sposare.

Infine Cine34, alle 21.10, trasmette il film commedia del 2008 La fidanzata di papà, con Massimo Boldi. Miami. Barbara e Matteo sono in attesa della nascita del loro primogenito. Per il lieto evento arrivano negli Stato Uniti, i rispettivi genitori, l’albergatore Massimo e la manager Angela.

I film stasera su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, manda in onda il film fantastico del 2015 V per vendetta con Natalie Portman. Il governo totalitario sta dominando il mondo. Ed il misterioso V decide di usare ogni mezzo a disposizione per combattere il sistema.

Inoltre su Premium Cinema 2, alle 21.15,va in onda il film biografico del 2015 Steve Jobs con Michael Fassbender. La pellicola racconta l’evoluzione digitale iniziata da Jobs dopo aver lanciato nel mercato nel 1998 l’ Imac.

Infine Premium Cinema 3 , alle 21.15, trasmette il film commedia del 1984 Il ragazzo di campagna, con Renato Pozzetto. Il giorno del suo quarantesimo compleanno Artemio si accorge di aver sprecato la propria vita nelle campagne di Borgo Tre case. Decide di così di cercare fortuna a Milano.

I film trasmessi su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15,va in onda il film commedia del 2019 Men in black international con Tessa Thompson. Molly vuole entrare a far parte dei Men in black. Quando ci riesce tenta di smascherare una talpa dell’organizzazione avvalendosi dell’aiuto del collega H.

Sky Cinema Due, alle 21.15, trasmette il film biografico del 2020,Hammamet con Pierfrancesco Favino. La pellicola ripercorre la vera vita di Bettino Craxi. L’ex premier socialista trascorse gli ultimi mesi di vita in una villa in Tunisia, dopo essere stato coinvolto nella più grande inchiesta giudiziaria italiana.

Inoltre Sky Cinema Family, alle 21.15, manda in onda il film d’animazione del 2009 Piovono polpette. L’inventore Flint riesce a realizzare un macchinario capace di trasformare l’acqua in cibo. Ma dopo averlo distrattamente puntato nell’atmosfera, la sua città viene totalmente ricoperta da cheeseburger.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film avventura del 2013, Hercules il guerriero, con Dwayne Johnson. Il semi Dio Hercules è pronto a regnare nuovamente sulla Tracia. Ma per farlo deve mettere fine alla sanguinosa guerra che sta affliggendo la popolazione. Per riuscire nell’ impresa affronta mille ostacoli.

Infine Sky Cinema Suspence, alle 21.00, è previsto il film drammatico del 2014,Left Behind- la profezia, con Nicolas Cage. Milioni di persone scompaiono misteriosamente. E tutto ciò che resta di loro sono gli abiti. Tra i superstiti c’è il pilota Ray che vuole salvare i passeggeri che si trovano a bordo del suo aereo.