Stasera Italia News Speciale, 24 luglio, ultima puntata, ospiti, argomenti

Questa sera, alle ore 21:20 su Rete 4 , andrà in onda l’ultima puntata di Stasera Italia News Speciale. Il programma della redazione del Tg4, Videonews, tratterà anche stasera argomenti di attualità, cronaca e politica. Conduce Veronica Gentili.

Inizia lo speciale. Si parla delle problematiche legate alla riapertura dei locali e delle attività alberghiere e commerciali ed alle misure precauzionali adottate. A Capri ad esempio c’è l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. I commercianti non sono favorevoli a questi provvedimenti, che rischiano di scoraggiare l’arrivo di turisti.

Il giornalista e scrittore Pietrangelo Buttafuoco ritiene che gli Italiani siano sottoposti ad un “continuo terrorizzare”. “E il bollettino dei morti, virologi che ad ogni ora si presentano. Questa cappa costringe la nostra estate ad avere una colonna sonora ben diversa da Bruno De Martino con la sua ‘E la chiamano estate’. Non possiamo chiamare estate questa estate. Il sentimento interno è tutto di mestizia. La psicosi è continuamente alimentata. Tre casi di ragazzi a Capri sono tre casi di assoluta emergenza? La comunità scientifica ci ha dato tutto ed il contrario di tutto. A questo punto ritengo che il numero di morti a causa della crisi economica supererà quelli dell’emergenza sanitaria. La situazione è davvero drammatica”.

“Non si discute che ci sia un’emergenza economica gravissima, di cui probabilmente cogliamo soltanto i primi segnali, le prime avvisaglie, ma il vero impatto economico sociale è lento a svilupparsi. Quando vedremo in tutta la sua dimensione il disastro economico capiremo. Non ho nessuna autorità scientifica per parlare di mascherine, se servano o non servano. Ho vissuto a lungo in Asia e per loro è un gesto talmente normale che non se ne accorgono neanche più. Da noi l’apprendimento è un po’ più veloce, più doloroso, traumatico, abbiamo delle insofferenze, però se le autorità ritengono che sia un piccolo sacrificio da fare penso che riusciremo a farlo” – commenta Federico Rampini.

“Siamo usciti dalla quarantena con grande impeto liberatorio per cui la tentazione è quella di ricominciare a fare come prima, se non peggio. La fase 2 significa convivere con il virus, farci i conti. Il virus ci sta inseguendo anche adesso. Non si tratta di spegnere candele, ma di accenderle tutte. La parola solidarietà è fondamentale. Io e tu siamo divisi, noi significa l’unità degli intenti. Dal virus ci si libera se ci comportiamo insieme con un senso di responsabilità solidalistico. Il virus si sconfiggerà insieme, oppure sarà lui a sconfiggerci” – aggiunge Mario Capanna.

Veronica Gentili si collega in diretta con Flavio Briatore, che è all’inaugurazione della stagione del suo locale, il Billionaire. L’imprenditore pensa che l’informazione miri a terrorizzare la gente e che pur nella necessità di essere prudenti bisogna riaprire il Paese al turismo. Briatore non risparmia critiche anche ai vertici della politica: “Non hanno idea della vita reale, vivono in una bubble. Se la scrivono e se la contano, ma è tutta gente senza esperienza, tutti ragazzini che non hanno mai fatto un cavolo. Sono tutti sussidi perchè sono quelli che garantiscono i voti. Il Paese è in bancarotta”.

Anche Buttafuoco ritiene che l’Italia pecchi fortemente a livello turistico, che i nostri aeroporti al momento siano desolati e che Alitalia, la compagnia di bandiera, stia offrendo un servizio inadeguato.

Briatore esprime poi il proprio pensiero anche in merito ai fondi europei: “Non credo che questi soldi arriveranno, io credo che sarà un’altra propaganda. Li daranno in modo strano, non saranno efficienti. Creeremo solo debiti per i nostri figli. Poi arriverà qualcuno che ci spiegherà come non buttarli via”.