Stasera in Tv sabato 25 luglio. Raiuno trasmette in replica Una storia da cantare con Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri. Mentre Canale 5 ripropone la seconda puntata de La sai l’ultima? Digital edition con Ezio Greggio.

Stasera in Tv sabato 25 luglio 2020 programmi reti generaliste

Su Raiuno, alle 21.25, il programma musicale Una storia da cantare. Rivediamo il programma dedicato ai grandi protagonisti della musica italiana registrato all’ Auditorium della sede Rai di Napoli. Nel ruolo di narratore, Enrico Ruggeri affiancato da Bianca Guaccero. La prima puntata è dedicata a De André. Tra gli ospiti, Dori Ghezzi, Massimo Ranieri, la PFM, Ornella Vanoni.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con Un canto per Milano. Le porte della cultura in Lombardia si riaprono grazie all’iniziativa della direttrice artistica e regista teatrale Andréè Ruth Shammah. Tra i tanti ospiti al Teatro Parenti di Milano, Elio Germano, Beppe Severgnini, Luigi Lo Cascio e Ornella Vanoni.

Inoltre su Canale 5, alle 21.20, il varietà La sai l’ultima? Digital edition Seconda puntata del programma che mette in scena una divertente gara fra i barzellettieri di tutta Italia. Alla conduzione Ezio Greggio, affiancato da Romina Pierdomenico. In ogni puntata la competizione gareggiano 3 squadre di barzellettieri. Il pubblico in studio decreta il vincitore a colpi di applausi.

Su Nove, alle 21.25, Tutta la verità – L’enigma del mostro di Firenze. Primo di due speciali dedicati ai delitti del “Mostro di Firenze”: otto duplici omicidi avvenuti fra il 1968 e il 1985 nella provincia di Firenze. Per i delitti sono stati condannati Pietro Pacciani, Mario Vanni e Giancarlo Lotti.

Infine su Real Time, alle 21.30, Vite al limite. Shantel pesa circa 300 chili. Non riesce quasi più a scendere le scale e raramente incontra suo fratello Carlton che abita al piano di sotto. Così ora ha deciso di rivolgersi al dottor Nowzaradan. Ma lui accetterà di aiutarla?

I film di questa sera sabato 25 luglio

Su Raitre, alle 21.25, il film western del 1964, di Sergio Leone, Per un pugno di dollari, con Clint Eastwood, Marianne Koch. Due famiglie, i messicani Rojo e gli americani Baxter, si contendono il potere e il controllo del contrabbando di armi e liquori al confine tra Messico e Stati Uniti. Il precario equilibrio viene rotto dall’ arrivo di un pistolero, che provoca i contendenti mettendoli gli uni contro gli altri.

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2012, di Hadi Hajaig, Cleanskin, con Sean Bean, Charlotte Rampling. Ewan, agente sotto copertura dei servizi segreti britannici, deve fermare il terrorista Ash. L’uomo intende compiere una strage a Londra facendosi esplodere in mezzo alla folla.

Inoltre su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2016, di Barry Jenkins, Moonlight – Tre storie di una vita, con A.R. Hibbert, M. Ali. Dall’ infanzia all’ età adulta, le gioie e i dolori di Chiron, un giovane afroamericano omosessuale che fatica a trovare il suo posto nel mondo. Lo spacciatore Juan gli è vicino.

Invece su Italia 1, alle 21.30, il film fantastico del 1985, di Richard Donner, I Goonies, con Sean Astin. Di fronte alla minaccia di perdere le loro case, a causa di due imprenditori che intendono comprare l’intera area per costruire un campo da golf, un gruppo di ragazzini, tra cui Mickey (Sean Astin) che si definiscono “i Goonies” si riuniscono per un ultimo fine settimana insieme e trovano la mappa di un tesoro.

Infine su La7, alle 21.15, il film drammatico del 1990, di Penny Marshall, Risvegli, con Robin Williams, Robert De Niro. Attraverso la storia di un paziente, il film racconta la vicenda del dottor Oliver Sacks. Negli Anni ’70 sperimentò con successo un nuovo farmaco sui malati di encefalite letargica.

I film trasmessi su Tv8, 20 Mediaset, Iris

Su Tv8, alle 21.30, il film commedia del 1994, di Mike Newell, Quattro matrimoni e un funerale, con Hugh Grant, Andie MacDowell. Charles, un impenitente single, ha una vera e propria avversione per i matrimoni. Un giorno, però, proprio ad una cerimonia incontra una donna che gli farà cambiare idea.

Inoltre su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 2005, di Michael Bay, The Island, con Ewan McGregor, Scarlett Johansson. 2019. Dopo un disastro ecologico che ha devastato la Terra, Lincoln e Jordan scoprono di essere cloni di uomini ricchi, ai quali forniranno gli organi in caso di bisogno.

Infine su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2005, di David R. Ellis, Cellular, con Kim Basinger, Chris Evans, William H. Macy. Jessica viene rapita e rinchiusa in una soffitta. Trova però un telefono e, dopo aver chiamato un numero a caso, cerca di convincere l’uomo che ha risposto ad aiutarla a scappare.

Stasera in Tv sabato 25 luglio i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Christian Carion, Mio figlio, con Guillaume Canet, Mélanie Laurent. In seguito alla scomparsa del figlio di sette anni, Julien torna sulle Alpi dove abitava con la sua famiglia prima del divorzio. Per ritrovare il bambino, l’uomo è disposto a tutto.

Inoltre su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2015, di Breck Eisner, The last witch hunter – L’ultimo cacciatore di streghe, con Vin Diesel. Kaulder, cacciatore di streghe immortale, affronta le creature maligne che minacciano New York. Tra loro c’è la perfida Regina, da lui uccisa in passato.

Infine su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film poliziesco del 1997, di James Mangold, Cop Land, con Sylvester Stallone. New Jersey. Lo sceriffo Freddy Eflin tenta di guadagnarsi la sospirata promozione in polizia smascherando gli affari illeciti di un gruppo di corrotti agenti newyorchesi.