Nuovi appuntamenti per Linea Verde Tour e Linea verde radici. I due programmi alla scoperta delle bellezze del nostro paese vanno in onda su Rai 1 rispettivamente alle 11.55 e alle 12.25

Linea verde tour e Linea verde radici le tappe odierne

Linea verde tour torna a far tappa in Alto Adige nella puntata di oggi. Federico Quaranta, Giulia Capocchi e Peppone, danno appuntamento su Rai1 alle 11.55. E vanno alla scoperta della Val D’Isarco caratterizzata da rigogliosi prati alpini e dai dolci pendii dei vigneti.

I conduttori fanno poi tappa nella città vescovile Bressanone, la più antica nel Tirolo. Si addentrano nella città dei Fugger Vipiteno e poi visitano la cittadina medievale di Chiusa.

Prevista anche qualche suggestiva deviazione nella quiete delle montagne che si affacciano sulla valle. Insomma, da una piacevole passeggiata per le cittadine medievali, fino ai numerosi tipi di sport offerti, la Val D’Isarco si dimostra una delle più affascinanti regioni dell’Alto Adige.

Un itinerario per conoscere un territorio incantevole, la vita nelle malghe di montagna e alcuni fra i prodotti più importanti della gastronomia tipica locale. Le malghe sono i luoghi simbolo della vita rurale che hanno accolto pastori e viandanti.

Sono edifici rustici costruiti in pietra e in legno dove si svolge anche l’attività casearia. E si possono gustare gli squisiti formaggi di malga realizzati solo in montagna. E vediamo da vicino un alpeggio.

Linea Verde Tour è realizzato in collaborazione con RaiCom. Lo scopo è di dare alle regioni uno spazio narrativo per raccontare in profondità territori ricchi di storia e tradizioni, miti e leggende.

Gli autori del programma sono Giuseppe Bosin, Sara Bonetti, Yari Selvetella e Andrea Caterini. La regia è firmata da Gian Marco Mori e Andrea Rovetta.

Linea verde radici in Emilia Romagna

Dalle valli di Comacchio alle saline di Cervia è il viaggio di Linea Verde Radici in onda sabato 1 agosto alle 12.25 su Rai1.

Il programma continua il suo viaggio facendo tappa in Emilia Romagna.

Si comincia con Federico Quaranta che, a bordo di una piroga, è impegnato a pescare anguille. Viene approfondita la cultura dei “casoni”, gli antichi ricoveri dei pescatori romagnoli.

A seguire: le risaie del Delta del Po, la street art nel cuore delle foreste Casentinesi. Un itinerario pieno di fascino e di cultura.

Si continua con la scoperta del borgo di Sant’Agata Feltria e le antiche fosse di stagionatura del formaggio a Roncofreddo. Luoghi e atmosfere che svelano valori importanti.

Infine, i racconti e la fatica dei salinieri romagnoli a Cervia chiudono il percorso alla ricerca delle radici, agricole e umane, del nostro Paese.