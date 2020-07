E la chiamano estate è la nuova proposta di Rai 2 che riporta a viale Mazzini Manila Nazzaro. Si tratta di un programma in onda dal 5 agosto 2020 in seconda serata. Conduttore è Federico Quaranta che si avvale della collaborazione di Laura Forgia e della Nazzaro.

E la chiamano estate Manila Nazzaro lascia Canale 5

Manila Nazzaro è attualmente impegnata nel reality delle gelosie e dei tradimenti Temptation island 7 in onda su Canale 5. Naturalmente le riprese sono concluse, ma il programma tiene compagnia ai telespettatori ancora per due puntate.

Non ha perso tempo la Miss Italia 1999 a trovare una collocazione sulla concorrenza. La vedremo dal 5 agosto in un viaggio attraverso l’Italia n quattro puntate. Con Federico Quaranta e Laura Forgia, racconta l’estate 2020. E le vacanze che non potremo mai dimenticare.

Federico Quaranta documenta con le due compagne di viaggio, come cambia il turismo italiano ai tempi del Covid 19.

Racconta come gli italiani si preparano a trascorrere le proprie vacanze, restando in Italia. Stiamo vivendo un momento così particolare. L’emergenza coronavirus non è finita. Potrebbe riesplodere. Come vivono i nostri connazionali questa estate e soprattutto, rispettano le regole?

In quattro puntate, della durata di un’ora ciascuna, E la chiamano estate, si prepara ad andare in onda a partire dal 5 agosto in seconda serata su Rai2.

Quattro i luoghi dove approda Federico Quaranta. Si tratta de il Salento, la Romagna, le Dolomiti del Trentino e la Sardegna.

Federico Quaranta si cala nel ruolo del viaggiatore interessato alle tradizioni ed alle culture locali e sensibile alle straordinarie bellezze del nostro territorio.

Ad affiancarlo per due viaggi ciascuna, lungo percorsi di benessere e divertimento, Laura Forgia e Manila Nazzaro.

La prima puntata, tappa e ospiti

La prima puntata è in Salento. Molto suggestivo l’itinerario che, parte da Lecce e continua arrivando a Santa Maria di Leuca. Successivamente Federico Quaranta visita le coste adriatiche con molte deviazioni nei piccoli centri più caratteristici del salentino. Laura Forgia si spinge verso la costa ionica fra Gallipoli e le cosiddette Maldive del Salento che si trovano nel Sud della Puglia.

Qui c’è un tratto di costa, sul Mar Ionio, le cui spiagge sembrano un paradiso tropicale. ecco perchè sono chiamate le Maldive del Salento

Guest star della puntata, i Sud Sound System, con le loro sonorità tipiche di questa terra. Il gruppo è un sound system di musica raggamuffin e dancehall reggae originario del Salento. La caratteristica è coniugare ritmi giamaicani e sonorità locali, come l’uso del dialetto salentino e le ballate di pizzica e tarantella.

E la chiamano estate conduttori, autori, regia

Conduttori sono, dunque, Federico Quaranta e la partecipazione di Laura Forgia e Manila Nazzaro. Il programma è scritto da Giuseppe Bosin , Angela Costantino,Francesca Di Rocco, Maria Grazia Giacente, Federico Quaranta , Nicola Zanfardino. Ed è a cura di Gianluca Falessi e Simona Fuso.

Regia di Massimiliano Sbarra

L’appuntamento è dal 5 agosto in seconda serata su Rai 2.