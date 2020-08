Stasera in Tv giovedì 6 agosto. Canale 5 trasmette, in replica, il primo appuntamento dell’edizione 2010 di Zelig con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Mentre su Iris, alle 21.00, è previsto il film Ballistic con Antonio Banderas.

Stasera in Tv giovedì 6 agosto 2020 programmi reti generaliste

Stasera Rai 3, alle 21.20, manda in onda In arte Mina. Pino Strabioli ripercorre le tappe più significative della carriera di Mina, leggenda vivente della musica leggera e della televisione italiana. E mostra alcuni filmati conservati nelle Teche Rai. L’ultima apparizione di Mina, risale nel 1978.Tra gli ospiti della puntata: Rosario Fiorello,Giuliano Sangiorgi,Giorgia.

Invece Canale 5, alle 21.25, trasmette in replica il varietà Zelig. Rivediamo l’edizione del 2010 del comic show registrato al Teatro Arcimboldi di Milano. Al timone la coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Stasera in Tv giovedì 6 agosto 2020 I film sulle reti generaliste

Rai 1, alle 21.25, manda in onda il film commedia del 2015, Sei mai stata sulla luna? Con Raoul Bova. Giulia lavora come giornalista per un magazine internazionale di moda. E vive tra Parigi e Milano. Alla morte della padre, è costretta a tornare in Puglia dove la attende la famiglia. Al rientro nel paese natale incontra Renzo, un affascinante contadino.

Su Rai 2, alle 21.25 è previsto il film drammatico del 2019, Due donne ed un segreto con Nicky Whelan. Durante una gita al lago, i destini di Amy e Mehan si incrociano. Tutto nasce dalla scelta di un gruppo di ragazzini di mantenere per sempre il silenzio su un fatto atroce.

Rete 4, alle 21.20, propone il film musical del 2008 Mamma mia! Con Meryl Streep. Kalokairi (Grecia). Donna sta organizzando la festa di matrimonio per la figlia Julie. La ragazza sogna che nel giorno delle nozze ci sia anche il padre, che non ha mai conosciuto. Leggendo il diario della madre scopre che all’ epoca Donna usciva con tre uomini. E così Julie invita i tre potenziali papà.

Italia 1, alle 21.25, trasmette il film storico del 2007, 300 con Gerard Butler. 480 a. C. Leonida, il Re di Sparta, raduna 300 guerrieri per fermare l’imperatore persiano Serse che marcia sulla Grecia con il suo esercito.

I film trasmessi su Iris, Cine34

Iris, alle 21.00, trasmette il film azione del 2002, Ballistic con Antonio Banderas. All’ agente dell’Fbi Ecks viene affidato il compito di recuperare un marchingegno, che attivato a distanza può uccidere senza lasciare traccia. Ma Sever, una spia, vuole impossessarsi dell’arma.

Infine Cine34, alle 21.10, va in onda il film commedia del 1981, Spaghetti a mezzanotte con Lino Banfi e Barbara Bouchet. L’avvocato Lagastra è conosciuto da tutti per essere un uomo imperturbabile anche di fronte alle vessazioni della moglie, che ha anche un amante. Lui sta meditando una vendetta ma nulla andrà come previsto.

I film stasera su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film fantastico del 2013, R.I.P.D. Poliziotti dell’aldilà con Ryan Reynolds. Dopo essere morto Nick si ritrova in un’agenzia celeste che recluta degli agenti deceduti per farli tornare sulla Terra reincarnandoli in corpi diversi.

Inoltre su Premium Cinema 2, alle 21.15,è previsto il film drammatico del 1985, Il colore viola con Whoopy Goldberg. Celie, una donna del colore del Sud, combatte contro il pregiudizio razziale. E contro le violenze subite dal padre.

Infine Premium Cinema 3 , alle 21.15, manda in onda il film commedia del 2013, Amici come noi con Pio & Amedeo. Due amici gestiscono insieme un’attività di pompe funebri a Monte Sant’ Angelo (Foggia). Ma quando uno dei due scopre che la propria ha preso parte ad un film a luci rosse, entrambi scappano dal loro Paese per la vergogna.

I film trasmessi su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2019, Tutta un’altra vita con Enrico Brignano. Gianni, tassista romano, conduce una vita tranquilla e monotona. Ma quando una famiglia in partenza per le vacanze dimentica le chiavi della villa nel suo taxi, Gianni vivrà una settimana da nababbo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 1991, Thelma & Louise con Susan Sarandon. Due amiche partono in vacanza ma accadono degli eventi inaspettati. Una di loro viene violentata mentre l’altra uccide il suo aggressore. Dopo l’omicidio, fuggirà in macchina verso il Messico.

Inoltre Sky Cinema Family, alle 21.15, trasmette il film animazione del 2018, Le avventure di Wuba. Il piccolo Wuba, metà bebè e metà ravanello si trova in pericolo. Il re dei mostri vuole catturarlo ma Wuba decide di fuggire. E così si avventura in un viaggio pieno di colpi di scena.

Invece Sky Cinema Family, alle 21.15, trasmette il film fantascienza del 2015, The divergent series- Insurgent con Shailene Woodley. Janine leader degli Euditi sta inseguendo Tris e Tobias. La donna cerca dei divergenti per aprire un rilevante manufatto nella casa dei genitori di Beatrice.

Infine su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film del 2010 Sanctum 3D con Richard Roxburgh. La squadra di speologi di Franck Macguire si rifugia in una grotta sottomarina a causa di una tempesta. Ma non sarà facile risale in superficie.