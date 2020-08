I Ritentacoli nella puntata di mercoledì 5 agosto di Reazione a Catena hanno confermato il titolo e sono riusciti anche ad indovinare L’ultima parola. È accaduto ieri nel game show di Rai 1 condotto nella fascia preserale da Marco Liorni.

Ecco il percorso dei campioni contro I Tre Codini, i cui nomi sono Martina, Luca e Simone. Gli sfidanti vengono da Fassano in provincia di Cuneo.

Reazione a Catena 5 agosto: i primi giochi

Come sempre il primo gioco di Reazione a Catena è Caccia alla parola. Già dalle prime battute si è visto il notevole vantaggio che i campioni hanno sempre mantenuto sugli sfidanti. Alla fine di Caccia alla parola la situazione era la seguente: 8.000 euro contro 4.000 euro.

Il vantaggio dura poco per I Ritentacoli. Infatti dopo le due Catene musicali sono in svantaggio rispetto agli sfidanti I Tre Codini. Chiudono il secondo segmento del game show con 25.000 euro contro i 21.000 euro dei campioni.

Nel terzo gioco, ovvero il Come, quando, dove e perché, ancora una volta i campioni sono in svantaggio. Ed infatti il gioco si conclude con 41.000 euro per I Tre Codini contro i 29.000 euro de I Ritentacoli.

Siamo arrivati al gioco delle catene L’una tira l’altra. I campioni dopo aver districato la prima catena tornano in vantaggio con 53.000 euro indovinando anche la zip da 15.000 euro.

Per quanto riguarda la seconda catena la situazione non cambia. Riescono a districare anche questa e ad indovinare la zip da 20.000 euro. Alla fine la situazione si è capovolta ed è la seguente: 98.000 euro per I Ritentacoli contro i 47.000 euro de I Tre Codini.

L’intesa vincente del 5 agosto

A giocare per primi a L’intesa vincente sono gli sfidanti essendo in svantaggio economico come prevede il regolamento. Con molta difficoltà riescono a mettere insieme soltanto sei definizioni nei 60 secondi a disposizione. I campioni trovano la strada spianata perché per loro è semplice mettere insieme 15 parole.

Si confermano così vincitori di puntata. E con la somma di 143.000 euro arrivano a L’ultima catena.

Reazione a Catena 5 agosto: L’ultima catena e la parola vincente

Nel districare le combinazioni de L’ultima catena dimezzano soltanto una volta. Arrivano così a L’ultima parola con la somma di 71.500 euro.

A questo punto si profila per loro L’ultima parola che è così composta. Il primo elemento è Buono, il secondo da indovinare inizia con CA e finisce per E. I ragazzi comprano il terzo elemento dimezzando ancora una volta la somma a loro disposizione. Giungono così a 35.750 euro.

Riescono a decifrare il termine giusto che è Capace, dopo che Marco Liorni ha scoperto il terzo elemento che è Possibile.

I Ritentacoli tornano questa sera per difendere il titolo e magari arrotondare il montepremi conquistato.

